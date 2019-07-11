Şeyma Şubaşı kitabında Hyaluronik asit yerine Hidrolik asit yazınca sosyal medyadan tepki topladı

Şeyma Subaşı’nın, televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasından sonra “Sadece Şeyma” adlı kitabı piyasaya çıkmıştı. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; kitapta anlatılanlar sosyal medyada gündem olmuştu. Kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında ise skandal bir ifade yer aldı.

Bu bölümde, hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunuldu. Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit. Yani okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi. Hidroklorik asitin dahi "hidrolik asit" olarak yanlış yazılması da dikkat çekti.

Sosyal medyada, cilt bakım ürünlerinde Hyaluronik asit yerine “hidrolik asit” ifadesinin yer almasının çok tehlikeli olabileceği belirtildi.