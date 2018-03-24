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Sezaryende unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkartıldı
İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şule Ayşe Erhan, sancıların 6 ay önce sezaryen sırasında unutulan gazlı bezlerden kaynaklandığı tespit edilince yeniden ameliyata alındı.
Sezaryende unutulan gazlı bezler 6 ay sonra çıkartıldı
24 Mart 2018 -
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İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Şule Ayşe Erhan, sancıların 6 ay önce sezaryen sırasında unutulan gazlı bezlerden kaynaklandığı tespit edilince yeniden ameliyata alındı.

Kiraz ilçesine ailesini ziyaret eden Erhan (36), artan karın ağrıları üzerine sağlık memuru ağabeyi Halil Karakulak ile Ödemiş Devlet Hastanesine gitti. Üroloji servisinde böbrek taşı şüphesiyle muayene edilen Erhan'ın karnında yapılan ultrason ve tomografi sonucunda 2 yabancı cisim tespit edildi.

Genel cerrah Adem Yücel tarafından ameliyata alınan Erhan'ın karnından 2 gazlı bez çıkarıldı. Erhan'ın 6 ay önce İzmir Tepecik Araştırma Hastanesinde sezaryenle ikinci çocuğunun doğumunu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ağabey Karakulak, sezaryen sırasında gazlı bezlerin unutulduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Kardeşinin bir süre daha hastanede müşahede altında kalacağını aktaran Karakulak, "Şu an için önceliğimiz kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması. Kardeşimi hastaneden çıkardıktan sonra bu ihmali yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise hastanın durumunu yakından takip ettiklerine dikkati çekerek "Ameliyatın ardından hastamızın genel sağlık durumu gayet iyi. Serviste tedavisine devam ediliyor. Hastamızın doğumdan sonra karnında unutulan gazlı bezlerle ilgili soruşturma başlatacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

malpraktis gazli bez sezaryen

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