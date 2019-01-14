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SGK 30 ilacı daha geri ödeme listesine aldı: KOAH, epilepsi, kalp rahatsızlıkları ilaçları...
KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi
SGK 30 ilacı daha geri ödeme listesine aldı: KOAH, epilepsi, kalp rahatsızlıkları ilaçları...
14 Ocak 2019 - AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunda alınan kararlara göre 30 ilacın, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildiğini belirtti.

Eşdeğer bu ilaçlar sayesinde sigortalıların tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır." 

Selçuk, eklenen 30 ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunduğunu, bu ilaçların geri ödeme listesine ilave edilmesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylığı sağlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, bu 30 ilaçla birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 547'ye yükseldiğini bildirdi.

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