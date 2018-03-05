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SGK devleti 24 milyon TL dolandıranları tespit etti Hastane ve eczaneler de var...
Risk değerlendirme kriterlerine dayalı denetim yapan SGK, devleti dolandıran hastane, eczane ve medikal firmalarını tespit etti. Hayatını kaybeden veya doğum iznindeki hekimlerin tedavi yapmış gibi gösterildiği, ölen kişiler için tedavi faturası düzenlendiği ortaya çıktı
SGK devleti 24 milyon TL dolandıranları tespit etti Hastane ve eczaneler de var...
05 Mart 2018 - HABERTÜRK
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Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), boyutu 24.4 milyon TL’yi bulan büyük vurgunu ortaya çıkardı. Risk değerlendirme kriterleriyle kurumun verileri üzerinden yürütülen çapraz kontroller sonucunda, doğum iznindeki hekimler üzerinden çalışmadıkları dönemde kuruma fatura edilen tedavi işlemleri, yoğun bakım faturalandırmalarıyla ilgili işlemler, vatandaşların ölüm tarihlerinden sonra fatura edilen işlemler belirlendi. 2017’de bu şekilde tespit edilen usulsüzlükler şöyle oldu:

- Doğum izninde olan hekimlerin 1615 kişiyi tedavi ettiği, buna bağlı olarak 33 bin 629 reçete veya tedavi işlemi yapıldığı belirtildi. Devlete faturası: 6 milyon 32 bin TL.

- 3 bin 415 sigortalının ölüm tarihinden sonra kuruma tedavi veya reçete faturası gönderildi. Devlete faturası: 1 milyon 218 bin TL.

- Vefat eden hekimlerin 45 hastayı tedavi ettiğine dair fatura ile 24 bin 739 reçete ve işlem bildirildi. Devlete faturası: 4 milyon 198 bin TL.

- Hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaçları başta olmak üzere çeşitli tedavilerle ilgili haksız faturalandırma yapıldı. Devlete maliyeti: 11.2 milyon TL.

- Çalıştığı halde malul aylığı alan 288 kişi tespit edildi. Devlete faturası: 1 milyon 531 bin TL.

555 MİLYON TL CEZA

SGK ayrıca hastane, tıp merkezi, eczane, optik gibi sağlık hizmeti sunucularına yönelik denetimler sonucunda 5 hastane, 8 eczane ve 69 diğer sağlık tesisinin sözleşmesini feshetti. SGK’nın bu işlemlerle 54.8 milyon TL daha zarara uğratıldığı belirlenirken, bu kuruluşlara 555.3 milyon TL ceza kesildi.

135 BİN KAÇAK İŞÇİ

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre SGK, bankalar, kamu kurumları ve diğer kurumlardan elde ettiği verilerle yaptığı çapraz kontrollerle ise 45 bin 94 kişinin sigortasız çalıştırıldığını belirledi.

Ayrıca diğer kamu kurumlarının denetimlerine dayanarak 29 bin 286, Alo 170 ve diğer yollarla yapılan ihbarlarla da 22 bin 954 kişinin kaçak çalıştığı saptandı. Tespit edilen toplam kaçak işçi sayısı 135 bin 865 kişiye ulaştı.

57 SAHTE İŞYERİNE NOKTA ATIŞI TESPİT

SGK, sahte işyeri ve sahte sigortalı tespiti için geliştirilen İstatistik Analiz Yazılımı (SAS) aracılığıyla geçen yıl Ankara, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Sakarya’da 353 işyerinde risk tespit etti. İl müdürlükleri aracılığıyla tek tek yapılan inceleme sonucunda, 57’sinin sahte olduğu belirlendi. Bu işyerlerine 14.3 milyon TL para cezası uygulandı.

Anahtar Kelimeler:

sgk hastane eczane medikal

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People
10
1) mecburi (...)
05.03.2018 10:04:24
Bu yapılan sahtekarlık, dolandırıcılık.

Peki yasal yollardan SGK ve kamu zarara uğratılıyor. Buna ne diyeceksiniz. Bunun temel nedeni sevk zinciri olmaması (popülist yaklaşım) ve performans sitemidir.

Sevk zincirini getirin, hekime hakkı olan ve emekliliğine yansıyan temel ücreti (örnek TTB nin aşağıdaki 14 Mart talebi) verin bakın SGK giderleri nasıl düşecek.

ACİL Olarak Karşılanması Gereken 14 Mart Taleplerimiz

I. EMEKLİ HEKİM VE HEKİM ÜCRETLERİ ARTIRILSIN…

Mesleki bağımsızlık, insanca yaşayacak çalışma şartları, nitelikli çalışma ihtiyaçlarının dışında düşünülemez. Performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir.

Kamudan emekli hekimlerin ücretleri açlık sınırının biraz üzerinde yoksulluk sınırının ise oldukça altındadır. SSK ve Bağkur'dan emekli hekim maaşlarının ortalaması ise daha da düşüktür.
Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından özellikle de 14 Mart dönemlerinde verilen sözler tutulmamıştır.

• En düşük emekli hekim / uzman hekim ücretleri, yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.

• En düşük hekim / uzman hekim ücretleri, yoksulluk sınırının iki mislinden fazla olmalıdır.

* Türk-İş'in araştırmasına göre, 2018 Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 615, yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira olarak hesaplandı.

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5f795e72-131d-11e8-8f17-0beb7aa0b4a4
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