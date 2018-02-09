'SGK, terapi giderlerini de karşılasın' yasa teklifi meclise sunulacak

Psikolojik Danışman ve MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, toplumda şiddetin çok yaygın olduğuna, insanların öfkelerini nasıl kontrol edebileceğini bilmediğine dikkati çekerek, "Bu tür bir rahatsızlığın tedavisi için hastanın en az 10-15 seans terapi alması gerekiyor. SGK'nin, ihtiyacı olan hastaların yılda en az 15 seans terapi ücretini karşılaması faydalı olur." dedi.

Depboylu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdiğini, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev yaptığını anımsattı. Depboylu, bu süreç içerisinde, insanların ruh sağlığı alanında ne tür desteklere ihtiyaç duyduğunu çok yakından gözlemlediğini dile getirdi.

Bu desteklerin daha iyi bir şekilde sağlanabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Depboylu, bu kapsamda kendisinin bir yılı aşkın bir süredir çalıştığını ifade etti.

Depboylu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Özel Eğitimciler Derneği, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği gibi etkin sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşmeler yaptığını anlattı.

"Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar"

Toplumda şiddetin çok yaygın olduğunu, insanların öfkelerini nasıl kontrol edebileceğini bilmediğini belirten Depboylu, bu durumun tedavi edilebileceğini kaydetti. Böyle bir rahatsızlığın tedavisi için hastanın en az 10-15 seans terapi alması gerektiğine işaret eden Depboylu, ancak terapi ücretlerinin, tedavi görme konusunda hastayı caydırabildiğini söyledi.

Öte yandan terapi hizmeti verecek kişinin bu konuda uzman olması gerektiğine dikkati çeken Depboylu, "Bugün psikoloji eğitimi almamış birçok insan kendisini terapist olarak tanıtıyor. Kişisel gelişim kursuna gidiyor, 'terapistim' diyor; koçluk eğitimi alıyor, 'terapistim' diyor. Psikoloji eğitimi almamış bir insanın böyle bir işe soyunması en başta hasta haklarına aykırı. Çünkü hastaya zarar veriyor, kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Hastaları iyileştiremedikleri için maddi, manevi istismara neden oluyorlar. Hatta kendi sağlığına da zarar verebiliyorlar. Çünkü gelen her hastanın ufak tefek sorunu olmuyor, bir kısmı çevresine zarar verebilecek boyutta rahatsız olabiliyor. Bu nedenle alanda çalışanların sınırlarını da iyice netleştirmek gerekiyor."

"SGK, yılda 15 seansa kadar destek olmalı"

Antidepresan ilaç kullanımının ciddi boyutlara ulaştığını anlatan Depboylu, bu durumun, hekimin hastasına ayırabildiği süre ile de ilgili olduğunu kaydetti. Depboylu, şunları söyledi:

"Antidepresan ilaç kullanımı artıyor. Hastanelerdeki psikiyatristler, bir günde normalden daha fazla hasta ile muhatap oluyor. Bir doktorun, hastasına, terapi anlamında kabul edebilmesi için bir saate yakın bir süre ayırması gerekiyor. Ancak yoğun poliklinik şartlarında hastalara 5-10 dakika ayrılabiliyor. Bu durumda ne oluyor; doktorlar ilaç tedavisine yöneliyor. Tabii bu onların suçu değil.

Hastanelerde psikolog arkadaşlarımın sayısı da az. Özel hastanelerde de psikolog görmek mümkün değil, çünkü devlet teşvik vermiyor. Hasta özele gitse, o zamanda yüksek faturalarla karşılaşıyor. Bu durumda insanlarımız psikolojik destek alamıyor."

Yasa teklifi hazırladı

Depboylu, insanların, ruh sağlığı alanında işinde uzman kişilerden kaliteli şekilde hizmet alabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Bu konuda yasa teklifi hazırladığını, yakında TBMM Başkanlığına sunacağını bildiren Depboylu, teklifin, bu alanda hem hasta hem de uzmanların sıkıntılarını giderebilecek düzenlemeler öngördüğünü kaydetti.

Deniz Depboylu, söz konusu teklifteki en önemli düzenlemenin, SGK'nin, ihtiyacı olan hastaların yılda en az 15 seans terapi ücretini karşılaması olduğunu dile getirdi.

Depboylu, teklifinin yasalaşması halinde, Türkiye'nin bir ruh sağlığı yasasına kavuşmuş olacağını sözlerine ekledi.