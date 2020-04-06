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SGK'dan eczane açıklaması: Süre uzatıldı
SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Ek Protokol ile mevcut Protokol hükümleri yenisi imzalanıncaya kadar geçerli olacak.
SGK'dan eczane açıklaması: Süre uzatıldı
06 Nisan 2020 12:27 - AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında  imzalanan Ek Protokol ile mevcut Protokol hükümlerinin yenisi  imzalanıncaya kadar geçerli olmasına karar verildi.

SGK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün “9.1. Bu Protokol 01/04/2016 tarihinde  yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2+2 yıl olmak üzere 4 yıl olup  31/03/2020 tarihine kadar geçerlidir. İlk 2 yılın sonunda genel  değerlendirme görüşmeleri yapılır.

"YENİ DÖNEM PROTOKOLÜ İMZALANMAMIŞTIR"

Mali konular bir önceki yılın  hesaplamaları yapılarak, bir önceki yılın enflasyon oranında  güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre bitiminden en az 1(bir) ay,  yeni dönem protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 3 (üç) ay önce  başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün  imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi  imzalanıncaya kadar bu protokol hükümleri geçerlidir.” maddesi  uyarınca yeni dönem protokol görüşmelerine süresi içerisinde  başlanılmış olmakla birlikte henüz yeni dönem protokolü  imzalanmamıştır.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesine  ilişkin alınan tedbirler çerçevesinde söz konusu görüşmelerin  ertelenmesine ve Protokolün süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında Ek Protokol imzalanmış  olup bu düzenlemeler uyarınca mevcut Protokol hükümleri yenisi  imzalanıncaya kadar geçerlidir.

Mevcut Protokol kapsamında eczacılar ile yapılan sözleşmelerin  yenilenmesine gerek bulunmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:

covid-19 turk eczacilari birligi protokol

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