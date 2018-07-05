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SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
Resmi Gazete'de bugün mükerrer sayısında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık Uygulama Tebliği ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nda değişiklik yapıldı
SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
05 Temmuz 2018 -
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık Uygulama Tebliği ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nda değişiklik Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı: 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

 

Anahtar Kelimeler:

sgk saglik uygulama resmi gazete

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