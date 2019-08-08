SGK'ya reçete ve faturaların teslim suresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, saglık hizmet sunucularının 2019 Temmuz donemi icin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken recete ve faturaların teslim suresinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz donemi icin SGK'ye teslim etmesi gereken recete ve faturaların teslim suresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını kaydetti.

Karar öncesinde ayın 15'ine kadar teslim edilmesi gereken reçete ve faturaların teslim edilmesi için 8 gün ek süre tanınmış oldu.