SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SGK'yı dolandırdığı iddia edilen eczacı, doktor ve sağlık çalışanlarının yargılanması devam ediyor
Kırklareli'nde sahte reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eczacı, eczacı kalfası, sağlık personeli, doktor ve memurun da aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi
SGK'yı dolandırdığı iddia edilen eczacı, doktor ve sağlık çalışanlarının yargılanması devam ediyor
08 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 33 müşteki ve mağdur, bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık A.İ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Kimlik tespitinin yapılması ile devam edilen duruşmada, tamamlanmayan sanık savunmaları alındı.

Müşteki şüpheli B.Ş, savunmasında, eczane sahibi S.U'nun listeler ile reçete yazdırdığını ileri sürdü.

Listede hastaların kimlik numaralarının ve reçeteye yazılacak isimlerin yer aldığını iddia eden B.Ş, hastaların birçoğunun kronik rahatsızlığı olan hastalardan oluştuğunu öne sürdü.

Listeyi doktor M.Ö, E.D ve İ.T'ye götürdüğünü anlatan B.Ş, doktorlardan önce hastaya kayıtta eczaneden geldiğini ve listedeki isimlere hasta giriş kaydı açtırdığını iddia etti.

Doktorların listedeki hastaları görmeden reçeteyi yazdıklarını ileri süren B.Ş, "Ben daha sonra aldığım reçeteleri eczaneye götürüyordum. Eczanede hastalar adına ilaç çıkışı yapılıyordu. Ancak bu ilaçlar hastalara verilmiyordu. Bazen S.U, kendi arabasıyla beni eve bırakıyor ilaçları da bana veriyordu. Bazılarını evde yakıyordum, bazılarını baraja atıyordum. Benim evimde çıkan ilaçlar da o ilaçlardandır. Benim eczaneden bu şekilde ilaç çalmam mümkün değildir. Benim evimden 2 çuval ilaç çıkmıştır. Bu ilaçlar pahalıdır. Ayrıca benim adıma da ilaç yazılmıştır. Ben astım hastası, tansiyon hastası değilim. Bahsettiğim listeye yaklaşık 3 ayda bir kez ilaçlar yazılırdı." diye savunma yaptı.

Diğer sanın savunmalarının tamamlandığı duruşmada, müşteki ve mağdurların ifadeleri dinlendi.

Duruşmaya katılmayan bazı mağdur ve müştekiler hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Duruşma, 12 Mart 2019 tarihine ertelendi.

Anahtar Kelimeler:

sgk kirklareli

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tıbbi cihaz SEİS Levent Mete ÖzgürbüzSağlık uzmanlığı Sağlık Bakanlığıprof. dr. temel yilmaz diyabetUlusal Radyoloji Kongresi ondokuz mayis universitesi Prof. Dr. Oğuz DicleSAğlık Bakanlığı MEBinsan ömrü genetik faktör California Üniversitesi retina hucresi nakliimplantantibiyotik oecdSGK kirklareliTatvan Devlet Hastanesi Cem Kutlu beyin ve sinir cerrahisisağlık yasa teklifi sağlıkta düzenleme sağlıkta şiddet TBMM kanun tasarısı sağlık komisyonukanun tasarısı güvenlik soruşturması ihraç edilenler
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
21/11-25/119.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği KongresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.