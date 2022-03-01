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Şiddet haberleri art arda geliyor! Biri Bursa biri Antalya'dan
Sosyal medyada art arda şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Bursa'da ve Antalya'da yaşanan son olaylar sosyal medya kullanıcıları tarafından yine sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.
Şiddet haberleri art arda geliyor! Biri Bursa biri Antalya'dan
01 Mart 2022 17:27 - MEDİMAGAZİN
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Twitter'da @DahiliyeDoktoru isimli hesabın açıklamasında göre, Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde Pediatri Uzmanı Dr. B.S. saldırıya uğradı.

Hasta muayenesi sırasında randevusuz içeriye giren R.B isimli kişi, elindeki reçeteyi acil olmaması gerekçesi ile o an yazmayan Dr.B.S'yi dirsek ve yumruk atarak darp etti.

Diğer taraftan diğer saldırı haberi ise Antalya'dan geldi.

@monitorizeedin isimli kullanıcı, görev yaptığı Kepez Devlet Hastanesi'nin acil servisinde "daha önce 3 kere gelmesine rağmen yatırmadıkları için" daha muayene başlangıcında darp edildiğini iddia etti. Kullanıcı yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Acil yeşil alanda, henüz abeslang ağzında iken, "Aa der misiniz" dememle bir olarak yere yatırılıp darp edildim. Hastane polisi, beyaz kod vermeme rağmen, hastanede ifade vermek için bile bir ayrıcalığım olmadığını belirtti. 

Şu anda sağ elim, sol omzum, sol orbita altımda, saçlı derimde ciddi ağrılar var

Kepez Devlet Hastanesi idarecilerine ise, güvenlik ve polislerden çok daha fazla yanımda oldukları için teşekkür ediyorum."

Olayı Twitter hesabından duyuran hekime destek mesajları yağdı, olaya ilişkin açılan etiket gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

bursa antalya saglikta siddet siddet olaylari

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