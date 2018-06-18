Şiddet kol geziyor! Bu kez de intern doktora saldırı!

İZMİR-Odadan yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran akşamı hastanede nöbetçi olan intern hekim M.P'nin, hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı anımsattı.

Açıklamada, hekimin şiddet sonucu kalıcı sağlık sorunu yaşamamasının sevindirici olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi.

"Sadece kayıtlı olanlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, günde 31 sağlık çalışanı sağlık hizmeti sunulan alanlarda şiddete uğramaktadır. Sağlık alanındaki şiddet, sözel, fiziksel ve psikolojik olmasından bağımsız olarak sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında önemli bir sorun, hekimler ve sağlık çalışanları için mesleki bir risk haline dönüşmüştür. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da bu kuruluşlar dışında olmakla birlikte işin yürütülmesi nedeniyle çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilen şiddet olayları iş kazası olarak değerlendirilmektedir."

Sağlıkta şiddet olayları ile ilgili kaza tutanağının hazırlanması, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bilgilerin paylaşılmasını talep eden İzmir Tabip Odasının açıklamasında, "Ülkemizin 80 milyonluk nüfusuna karşın, acil servislere geçtiğimiz yıl başvuru sayısı 110 milyon olmuştur. Mesai saatleri içinde polikliniklere ulaşamayan ya da muayene katılım bedeli ödemek istemeyen hastalar da acil servislere yönelmektedir. Bu durum hasta yükü zaten fazla olan acil servisleri çalışamaz duruma getirmektedir." denildi.

Öte yandan, intern hekim M.P'nin, hastasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle saldırıda bulunanlardan şikayetçi olduğu ve adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.