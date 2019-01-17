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Şiddet olayına Türk Toraks Derneğinden tepki: 'Münferit sayılamayacak kadar çok arttı'
Türk Toraks Derneği Manisa Turgutlu ilçe devlet hastanesinde görev yapan doktorun şiddete uğramasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada dava sürecinin başladığı ve sağlıkta şiddetin münferit sayılamayacak kadar arttığı ifade edildi
Şiddet olayına Türk Toraks Derneğinden tepki: 'Münferit sayılamayacak kadar çok arttı'
17 Ocak 2019 -
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Türk Toraks Derneği Uzman Temsilcisi Uzm. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun’un 16 Ocak 2019 günü, saat 15.00 sıralarında, poliklinikte hasta yakını tarafından saldırıya uğradığını belirterek, “Kendisini aradığımızda, şu an için kafa travması nedeniyle tıbbi izleminin sürdüğünü, dava sürecinin başladığını ve haklılığının verdiği güçle meslektaşımızın dimdik ayakta olduğunu öğrenmek bizler için bir teselli olmuştur.” dedi.

Sağlıkta şiddet bitmiyor: Muayene odasına izinsiz giren hasta hekimi darbetti 


Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram da, “Yaşamını insanların hizmetine adayan, hastalarının sağlığı ve esenliği için canla başla çalışan, güler yüzlü Doktor Nalan Uygun, poliklinikte muayene sırasında öncelik verilmediği için darp edilmiştir. Ne yazık ki ülkemizde sağlık çalışanlarına şiddet vakaları münferit olay sayılamayacak kadar çok artmıştır. Ama bizler bunu asla kabul edemeyiz. Sağlık çalışanlarının umudunu yitirmesine izin vermemek için şiddet olaylarını önlemek için gerekenleri yapmaya, hiç istenmediği halde böyle olaylar yaşandığında mağdur meslektaşımızın yanında olarak yalnız olmadığını hissetmesini sağlamaya, hukuksal anlamda da dava sürecinin takipçisi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sevgili meslektaşımız, üyemiz Dr. Nalan Uygun’un yaşadığı üzücü olay vesilesiyle şiddet için caydırıcı her tür toplumsal ve yasal düzenlemenin tarafı olacağımızı, yetkili kurumlara bu konulardaki görüş ve önerilerimizi iletmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.” diye düşüncelerini ifade etti.
Açıklamada ayrıca, “Türk Toraks Derneği olarak artık hekimlerimizin güvenli iş ortamlarında mesleklerini icra etmelerinin sağlanmasını, şifa dağıtanların sağlık ve huzurla işlerine devam edebilmelerini diliyoruz. Uzm. Dr. Nalan Uygun’a yönelik saldırıyı hekimlere yönelik kabul ediyor ve saldırganın adli yollardan alacağı cezanın bundan sonrası için caydırıcı nitelik taşıması için olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.” diye belirtildi.
 

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People
11
1) A (İ)
17.01.2019 11:32:06
münferit mi ? Ne bu şaka falan mı? ne münferiti yahu, rutin oldu rutin. Şamar oğlanı olduk artık.
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