Şiddeti özendirici sahne için diziden özür geldi...Hekimler yetersiz buldu

Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul Dizisinde doktora hakaret ve şiddeti özendirici söylemleri hekimler tarafından tepki ile karşılanmıştı. Sağlık Bakanlığı dizideki söz konusu sahne için RTÜK’e suç duyurusunda bulunmuştu. RTÜK’ün idari para cezası uyguladığı dizinin son bölümünde doktordan özür sahnesi yer aldı.

Çekilen sahneyi hekimler ‘yetersiz’ bulurken sahnede doktorun özür karşısında sözleri şu şekilde yer aldı:

“Agah beyin yeğenine olan hassasiyetinin farkındayım. Her ne olursa olsun biz hekimler hasta yakınlarının panik anında verdikleri tepkilere soğukkanlılıkla yaklaşırız. Bizim için önemli olan hastamızdır”