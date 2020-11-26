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Siemens Healthineers, Shape 21 RSNA 2020 Experience ile RSNA 2020’de
Siemens Healthineers, Shape 21 Forumu ile duyurmaya başladığı çığır açan yeniliklerini, bu yıl online düzenlenecek RSNA Kongresi kapsamında sunacağı Shape 21 RSNA 2020 Experience ile tanıtmaya devam ediyor
Siemens Healthineers, Shape 21 RSNA 2020 Experience ile RSNA 2020’de
26 Kasım 2020 16:59 -
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Siemens Healthineers, radyoloji alanının en önemli etkinliklerinden biri olan Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) Kongresi’nde heyecan verici çözümlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl online olarak 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan RSNA kapsamında Siemens Healthineers, etkinlik katılımcılarına Shape 21 RSNA 2020 Experience ile özel bir deneyim sunacak. 

Shape 21 RSNA 2020 Experience ile alanında uzman isimler tarafından yapılacak canlı sunumlar ve inovasyon odaklı konuşmalarla Siemens Healthineers’ın radyolojide çığır açan inovasyonları, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için sunduğu yenilikçi çözümler ve klinik karar verme süreçlerinde devrim yaratan AI kullanımına yönelik uygulamaları 5 gün devam edecek etkinlikler boyunca katılımcılarla buluşacak. 

Siemens Healthineers etkinlik kapsamında ayrıca Meme Kanseri, COVID-19, Akciğer Kanseri, İnme, Koroner Arter Hastalığı ve Karaciğer Kanseri başlıklarını da özel olarak ele alacak. Bu yılki RSNA’da katılımcılara radyoloji alanında fark yaratan Siemens Healthineers ürün ve çözümleri tanıtılacak.

Siemens Healthineers ile Özel Bir RSNA Deneyimi 

Ayrıca etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek Value Partnerships (ES) ile de katılımcılar, görüşmek istedikleri Siemens Healthineers uzmanı ile kendi belirledikleri bir zamanda sanal toplantılarda bir araya gelebilme imkânına da sahip olacak. 

Siemens Healthineers sunduğu özel içeriklerin ve uzman sunumlarının yanı sıra katılımcılara kendileri için en uygun etkinlik programını oluşturma ve uzmanlarla birebir görüşme yapma olanakları da sağlayarak ziyaretçilerinin bu yıl dijital platformda düzenlenen Shape 21 RSNA 2020 Experience etkinliğini kendilerine özel bir deneyim olarak yaşamalarını sağlayacak. 

Siemens Healthineers, RSNA’da yer alacak dijital sergi alanı içinden bağlantıyla geçiş yapılabilecek Experience merkezine ek olarak, RSNA’nın bilimsel etkinlik platformunda da yer alacak.  Siemens Healthineers uzmanları tarafından 106. Bilim Kurulu ve Yıllık Toplantı’da sunulacak sempozyum ve konuşma başlıkları arasında radyoloji operasyonlarının ve yapay zekâ tabanlı karar alma süreçlerinin Siemens Healthineers’ın sunduğu tek bir platformla iyileştirilmesi; MRI  sistemlerin taşıdığı potansiyelin hızla dijitalleşen sektör açısından önemi ve kullanım yolları, kuruluşların görüntüleme ve veri yönetimi, hastalar için prosedürlerin kişiselleştirilmesi ve radyologlar için tutarlı sonuçlar elde edilmesi gibi konular yer alıyor.
 

Anahtar Kelimeler:

siemens healthineers radyoloji kuzey amerika radyoloji dernegi shape 21 rsna 2020 experience

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