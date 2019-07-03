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Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor
Uzmanlar, sigara içmenin akciğerler kadar gözlere de zarar verdiği uyarısında bulunuyor.
Sigara içmek görme kaybı riskini artırıyor
03 Temmuz 2019 - BBC
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İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (RNIB), sigara içenlerde görme kaybı riskinin, içmeyenlere kıyasla iki kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Bunun sebebi de, tütünden çıkan dumanın gözlere olumsuz etkisi ve göze giden kan damarlarının tıkanma tehlikesi.

İngiltere merkezli Optometri Derneği'nin anketine göre, sigara içmek ile görme kaybı arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlansa da, ülkede yalnızca her beş kişiden biri bu durumun farkında.

Sigara içmek gözü nasıl etkiliyor?
Sigara dumanında zehirli kimyasallar var. Bunlar gözlere zarar verebiliyor.

Örneğin, kurşun ve bakır gibi ağır metaller, göz bebeklerinin arkasındaki şeffaf tabakada, göz merceğinde toplanıyor. Bu da ışık demetini gözün odağına taşıyor ve merceğin puslu görünmesinin sebebi katarakta neden olabiliyor.

Sigara içmek, diyabetten kaynaklı görme bozukluklarını da, gözün retinasını arkasındaki kan damarlarına zarar vererek daha da kötüleştirebiliyor.

Uzmanlara göre, sigara içenlerde yaşa bağlı "makula dejenerasyonu" (sarı nokta hastalığı) geçirme riski de üç kat fazla oluyor. Makula dejenerasyonu, kişinin merkezi görüşüne zarar verip detayları ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Sigara içenlerde ayrıca, içmeyenlere kıyasla ani görme kaybı riski 16 kat fazla. Bu da göze kan akışının bloke olduğı optik nöropati kaynaklı bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor.

İngiltere Optometri Derneği'nin anketine 2.006 yetişkin katıldı. Ankete katılanların yüzde 18'i sigara içmenin körlüğü ve görme kaybını artırdığını söyledi, yaklaşık üçte ikisi ise (yüzde 76) sigara içmenin kanserle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dernek, gözleri korumanın en iyi yolunun sigara içmeyi bırakmak ve düzenli göz tedavisine gitmek olduğunu vurguluyor.

Derneğin danışmanlarından optometri uzmanları Aishah Fazlanie, "İnsanlar sigara içmek ile kanser arasındaki bağı biliyor ama birçok sigara içmenin gözleri de etkilediğinin farkında değil" dedi.

Fazlanie, "Sigara içmek yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi görme kaybı riskini artırıyor. Bu da sigarayı bırakmak için önemli bir sebep" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

sigara goz sagligi optometri dernegi

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