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Sigaradaki düzenleme Resmi Gazete'de: Sağlık uyarıları yüzde 50'den az olmayacak
Sigara paketlerinde uyarı alanlarının yüzde 85'e yükseltildiği standart sigara paketi uygulaması temmuz ayında başlayacak.
Sigaradaki düzenleme Resmi Gazete'de: Sağlık uyarıları yüzde 50'den az olmayacak
01 Mart 2019 - AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye’de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan, yüzde 85’e çıkarılacak.

Paketin her iki yüzeyine de birleşik (resimli) sağlık uyarısı konulacak, ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı kullanılacak.

Sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde halihazırda yüzde 10’unu kaplayan bırakım değerleri kaldırılacak.

Paketler rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanmış tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülecek.

Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Marka, birim paket ambalajları üzerine, yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu standart olacak şekilde, sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak.

Uygulama 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak, 5 Ocak 2020’den sonra piyasada eski hiçbir ürün olmayacak. Olan ürünler ise imha edilecek.

Böylece Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile birlikte Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçecek.

Standart sigara paketleriyle, çeşitli renk ve grafik tasarımlardan dolayı çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması, sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:

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