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Sigorta şirketleri Canan Karatay'ın muayene masraflarını kabul etmiyor!
Prof. Dr. Canan Karatay'ın 'diyetisyen' olarak bilinmesi nedeniyle sigorta şirketleri başka bir amaçla yapılsa bile Karatay'ın muayene, tetkik ve tedavi masraflarını kabul etmiyor.
Sigorta şirketleri Canan Karatay'ın muayene masraflarını kabul etmiyor!
21 Mart 2019 - Habertürk
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Habertürk'te yer alan Rahim Ak'ın haberine göre, sigorta şirketleri diyetisyen olarak bilindiği için başka bir amaçla yapılsa bile Prof. Dr. Canan Karatay'ın muayene, tetkik ve tedavi masraflarını kabul etmiyor.

Sigortacılar normalde kalp doktoru (kardiyolog) olan Karatay'ın televizyonlarda ve diğer basın yayın organlarında diyetisyen veya beslenme uzmanı olarak görüşler verdiğini ve hastaların da bu görüşler doğrultusunda Karatay'ın çalıştığı hastaneye başvurduğunu belirtiyor.

Fatih Altaylı Canan Karatay yazısına devam etti: Gaza gelip kokoreç, tereyağ yedim, iki damar tıkalı!

 

 

Bazı sigorta şirketleri ise doktorları baştan reddetmese de ana gerekçe eğer poliçe teminatına girmiyorsa ona bağlı tüm işlemler reddediliyor.
Özellikle bakılan şey yapılan işlemin estetik kaygılar içerip içermediği. Örneğin obezite tedavisi için yapılan mide küçültme ameliyatını kabul eden şirketler daha da incelmek için yapılan estetik ameliyatlar veya diyet harcamalarını kabul etmiyor.

Fatih Altaylı Canan Karatay'a seslendi: 'Bilimsel birkaç şey yollayın lütfen' 

ÇOK TETKİK İSTENİYOR

Bu tip ünlü doktorlara gidenlerin hastalıklarının tespit edilmesi için bir çok tetkik yapıldığı ve bu tetkiklerin bir çoğunun beslenmeyle ilgili konular olduğunu belirten sigortacılar hem muayene ücreti hem de tetkikleri fazla olan Karatay gibi doktorların kamuoyunda da diyetisyen olarak bilindiğine dikkat çekiyor.

Sadece Karatay değil, birçok ünlü doktorun reçeteleri de kabul görmüyor. Bu doktorlara muayene olanlar tüm masrafları cebinden ödüyor.

Anahtar Kelimeler:

canan karatay diyetisyen

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.03.2019 12:07:29
Hamama girenin terleyeceği bir mevzu olması nedeniyle sigorta şirketlerinin görüşüne harfiyen katılıyorum.
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