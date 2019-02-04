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Siirt Devlet Hastanesi gönüllülük esası ile mesai dışı hizmete başladı
Siirt Devlet Hastanesi memur ve öğrenciler için saat 20.00'ye kadar mesai yapacak
Siirt Devlet Hastanesi gönüllülük esası ile mesai dışı hizmete başladı
04 Şubat 2019 - AA
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Başhekimi Sedat Yeşilbaş, mesai dışı poliklinik ve ameliyat çalışmasını bu ay itibariyle başlattıklarını söyledi.

Mesai dışı uygulamada doktor, hemşire ve personellerin hizmetlerinin gönüllük esasına dayalı katılım sağladığını kaydeden Yeşilbaş, "Mesai dışı uygulamada saat 17:00 ve 20.00 arası uygulanıyor. Memur ve öğrenciler gibi mesai saatleri içerisinde hastaneye gelemeyenler için bu uygulamaya geçtik." dedi.

Anahtar Kelimeler:

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