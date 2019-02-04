Siirt Devlet Hastanesi gönüllülük esası ile mesai dışı hizmete başladı

Başhekimi Sedat Yeşilbaş, mesai dışı poliklinik ve ameliyat çalışmasını bu ay itibariyle başlattıklarını söyledi.
Mesai dışı uygulamada doktor, hemşire ve personellerin hizmetlerinin gönüllük esasına dayalı katılım sağladığını kaydeden Yeşilbaş, "Mesai dışı uygulamada saat 17:00 ve 20.00 arası uygulanıyor. Memur ve öğrenciler gibi mesai saatleri içerisinde hastaneye gelemeyenler için bu uygulamaya geçtik." dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ