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Siirt Devlet Hastanesi’nin ilk kadın başhekimi 33 yaşındaki Şeyda Kayhan umut oldu!
Siirt Devlet Hastanesi’nin ilk kadın başhekimi 33 yaşındaki Şeyda Kayhan, tüm şehrin yüzünü güldürüyor
Siirt Devlet Hastanesi’nin ilk kadın başhekimi 33 yaşındaki Şeyda Kayhan umut oldu!
14 Mart 2018 -
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Şeyda Kayhan 33 yaşında genç bir doktor. Bu genç yaşında sık rastlanmayan bir sorumluluk üstelendi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2 hafta önce Siirt Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. Sosyal projelere de imza atan genç doktor şimdi sadece hastanenin çehresini değiştirmekle kalmıyor, yüzlerce çocuğun yüzünü de güldürüyor.

İnstagram fenomeni Dr.Şeyda Kayhan, Siirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Kayhan, 2007’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Genç hekim 1.5 yıl önce zorunlu hizmet için gittiği Siirt’e sevgisini, ilgisini, umudunu ve gülüşünü de taşıdı. Kentte bulunduğu dönemde çocuklar için sosyal projeler yürüttü. Arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları kampanyalar ile bölgedeki 900 yardıma muhtaç öğrencinin giyimine önayak olan Kayhan, tedavi için hastaneye gelen her çocukla yakından ilgilendi. Hastanedeki çocukları tek tek ziyaret edip hediyeler veren genç hekim, 2 hafta önce Siirt Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne getirildi.


Atamayı ‘sürpriz’ olarak nitelendiren genç doktor “Yıllarca okuyup öğrendiklerimle, geceler boyu, sabahlara kadar edindiklerimle bu toprakların her şehrinde hizmet verebilirim” diyor. Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Cerablus’a gitmek için gönüllü olan doktorun bu isteği, Siirt’teki ihtiyaç nedeniyle gerçekleşememiş. Kayhan, sosyal sorumluluk projelerini ise arkadaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini söylüyor: “Tek bir çocuğun gülümsemesi, elini tuttuğum bir kadının mutluluğu, başını okşadığım yaralı bir askerin duası, kurtardığım tek bir can, emeklerimin karşılığı oluyor.” Bölgedeki 900 yardıma muhtaç öğrencinin giyimine önayak olan Kayhan, tedavi için hastaneye gelen her çocukla yakından ilgilendi.

‘ÇİÇEKLİ TERLİĞİME AKAN ŞEHİT KANIYLA AĞLADIM’

Anestezi uzmanı Kayhan, Trabzon’un Maçka İlçesi’nde 2016’daki terör saldırısında yaralanan polislere ilk müdahaleyi yapan ekipteydi. Kayhan o günü şöyle anlaıyor: “Hastanedeki çocukları eğlendirmek için çiçekli terlik ve elbise giyerek onları güldürmeye çalıştığım sırada yaralı polisler geldi. Üzerimi değişmeden ameliyata girdim. Büyük çaba gösterdik ancak iki polisimizi kurtaramadık. Çiçekli terliklerime, ellerime, elbiseme akan şehit kanıyla sabaha kadar ağladım.”

Anahtar Kelimeler:

seyda kayhan siirt devlet hastanesi

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People
0
1) Dr Betty Blue (Dr)
14.03.2018 15:17:11
Kardeşim yemin ederim biktim ben bu haberlerden. "Atananlar "haberlerinden bıktım. Sanki ortada başarı varmış gibi.Geçilen objektif sınavlardan ve uluslararası başarılardan bahsedin bize. Ve lütfen doktor arkadaşlar malzeme olmayın böyle haberlere(!). İktidar değişir atanan değişir. Atanmak iş değil.Makamla değil meslek ile gündeme gelin.
People
2
2) aydin sinal (hekim)
14.03.2018 12:51:55
bu güzel fotografi cektirip yayinlayan kiymetli meslektasimi kutlar, yeni vazifesinde basari olmasini temenni ederim.
yazinin basliginda "umut oldu" sözüne takildim,siirt devlet hastahanesi simdiye kadar umutsuz bir vakamiydi?tüm sehrin yüzünün gülmesi icin meslektasim dr.kayhanin bashekimlige gelmesimi lazimdi? lütfen yazilanlarda biraz daha dikkat.gecmis yillarda idarecilik,hekimlik yapanlar"yüz güldürmeyen umut vermeyen"kisiler durumuna düsürülüyor,tahmin ederim onlar bunu haketmiyorlardir.
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