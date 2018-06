Siirt sağlık yatırımlarıyla buluştu il dışına sevkler azaldı

Siirt'te sağlık alanında yapılan yatırımlarla hastalar, 5 yıldızlı otel konforunda kaliteli sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

Siirt'te son 15 yılda sağlık alanında 234 milyon 780 bin lira yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla hastalar, 5 yıldızlı otel konforuyla sağlık hizmeti alıyor.

112 acil istasyon sayısının 1'den 17'ye, ambulans sayısının da 1'den 43'e yükseldiği kentte hastalar, içerisinde tuvaleti, banyosu ve en fazla 2 hasta yatağı olan konforlu odalarda tedavi oluyor.

6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerin hedef alması sonucu yakılarak kullanılamaz hale gelen 4 sağlık merkezi ve 1 acil sağlık istasyonu da onarılarak yeniden hizmete sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda yapılan yatırımlarla 2002 yılında yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının şu anda yüzde 75'e yükseldiğini söyledi.

Kırsal nüfus oranının yüzde 44 olmasına rağmen devletin sağladığı imkanlarla en ücra mezralara kadar 24 saat hizmet verdiklerini ifade eden Ömür, "Siirt'te 6 devlet ve 3 özel hastane olmak üzere 9 hastaneyle vatandaşlara hizmet vermekteyiz ayrıca 104 Aile Sağlığı birimimiz mevcut. Diğer birimlerle birlikte toplam birim sayımız 225'tir." dedi.

Kentin ileri derecede sağlık hizmeti imkanlarına kavuştuğunu belirten Ömür, 74 bin 829 hastanın ameliyat edildiği geçen yıl toplam 3 milyon 49 bin işlem yapıldığını bildirdi.

"Vakaya ulaşma süremiz çok iyi. Şehir merkezinde vakaya yüzde 90 oranında ilk 5 dakikada ulaşıyoruz. Bu süre mezralarda biraz daha uzun ama yine de verdiğimiz hizmetlerde hız oranımız çok iyi." diyen Ömür, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde 100'e ulaşması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kent merkezinde 450 yataklı Siirt Devlet Hastanesinin faaliyete girdiğini anımsatan Ömür, Kurtalan'da 100 yataklı devlet hastanesi, Baykan'da 30 yataklı devlet hastanesi, Eruh ve Pervari'de devlet hastanelerini, Şirvan'da ise E3 tipi entegre hastanesini hizmete açtıklarını anlattı.

Bu yıl 15 sağlık yatırımı daha yapacaklarına değinen Ömür, bunların ihalelerinin yapıldığını ve temellerinin atıldığını aktardı.



"İl dışına sevk oranlarımız çok azaldı"

23 olan uzman hekim sayısının şu anda 124'e ulaştığını ifade eden Ömür, şöyle konuştu:

"Daha önce 74 pratisyen hekim varken bugün 218 pratisyen hekimimiz mevcut. Diş hekimi sayımız 11'den 26'ya yükseldi. 2003'te biz 442 personelle hizmet verirken bugün 2 bin 553 personelle hizmet veriyoruz. Neredeyse 6 katına ulaşmış."

Ömür, ameliyat ekipmanları, ameliyat yapacak ekiplerin durumu ve yoğun bakım servislerinin yetersiz olması nedeniyle il dışına sevk oranlarının ciddi anlamda düştüğünü dile getirdi.

"İlk göreve başladığımızda 5 yataklı yoğun bakım hizmetine başladık. Yoğun bakım ünitesi yoktu. Özellerle birlikte bugün geldiğimiz noktada 100'e yakın yatağımız var. Bu bizler için çok mutluluk verici bir şey. İl dışına sevk oranlarımız çok azaldı. Kalp krizi geçiren vatandaşlarımızın il dışına sevk edilmesinin büyük ölçüde önüne geçtik." diyen Ömür, kentteki sağlık yatırımlarının hız kesmeden süreceğini bildirdi.

"Doktorumuzu kendimiz seçiyoruz"

Vatandaşlardan İsmet Kızılay da daha önce doktor bulamadıkları kentte şu anda en iyi şekilde sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Ameliyat olacak her kişi doktorların özel muayenehanesine giderdi ve 'bıçak parası' adı altında para öderdi. Başka bir alternatif olmadığı için herkes mecburen veriyordu. Şu anda her branştan birden fazla doktorumuz var. Hastaneye geldiğimizde kendi doktorumuzu kendimiz seçiyoruz."

Hastanede muayene olmak için sabah namazından önce sıraya girdiklerini anlatan Kızılay, geçmişte doktorların çok az sayıda hastaya baktığını ve hastaların özel muayenehanelere yönlendirildiğini ifade etti.

"Şimdi hasta evde sıra alıyor ve muayene olmadan 5 dakika önce hastaneye geliyor ve muayene oluyor. Hastalar da artık il dışında değil, burada tedavi oluyor." diyen Kızılay, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli gelişmelere şahit olduklarını dile getirdi.

Hayrettin Seyhan da sıra beklemeden sağlık hizmeti almanın gurur verici olduğunu aktardı. Aynı gün muayene olup gerekli işlemlerin ardından ameliyat olabildiklerini belirten Seyhan, "Şahsen parmağım yaralandığı gün hafta sonu olmasına rağmen doktorumuz gelip beni ameliyat etti. Bu güzel bir nimettir. İlaç ve hastane kuyrukları artık bitti. İyi bir dönemdeyiz." dedi.

"Daha önce hastaneler hastaları rehin alıyordu"

Mehmet Sıddık Güneş de sağlık alanında devrim yaşandığını, sıra ve ilaç derdinin sona erdiğini söyledi.

İl dışına sevk edilmekten kurtulduklarına işaret eden Güneş, "Daha önce hastaneler hastaları rehin alıyordu. Bugün istediğimiz her işlemi hiçbir ücret ödemeden yapabiliyoruz. Bugün çok şükür her türlü imkana sahibiz. İmkanlarımız arttı, cihazlarımız artık var." değerlendirmesini yaptı.

85 yaşındaki Mehmet Ali Elik de hastaneye gönül rahatlığıyla geldiklerini ve sıra beklemeden istedikleri doktora muayene olduklarını kaydetti.