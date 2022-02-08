Sık kullanılan ağrı kesici uzun süre kullanıldığında felç riskini artırabilir

MEDİMAGAZİN - En çok kullanılan ağrı kesicilerden biri olan parasetamol ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. Araştırmacılar, genellikle kronik ağrı tedavisinde kullanılan ağrı kesici için uzun süreli reçetesi olan hastaların, mümkün olan en kısa süre için en düşük etkili dozu seçmeleri gerektiğini söylüyor.

Circulation dergisinde yayınlanan Edinburgh Üniversitesi araştırması, bu soruyu ele alan ilk büyük randomize klinik çalışma özelliğini taşıyor.

Parasetamol, genellikle, kan basıncını ve kalp hastalığı riskini arttırdığı bilinen, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) adı verilen başka bir ağrı kesici sınıfına daha güvenli bir alternatif olarak önerildi.

En son çalışmada, yüksek tansiyon öyküsü olan 110 hastaya günde dört kez 1 gram parasetamol (kronik ağrılı hastalarda rutin olarak reçete edilen bir doz) veya iki hafta boyunca eşleştirilmiş bir plasebo verildi. Tüm hastalar, rastgele ve kör sıra ile her iki tedaviyi de aldı.

Reçete edilen parasetamol, plasebo alanlara kıyasla sistolik kan basıncında 5 mmHg'lik bir artış gördü.

Uzmanlar, bu artışın NSAID'lerde görülene benzer olduğunu ve kalp hastalığı veya felç riskini yaklaşık yüzde 20 artırmasının beklenebileceğini söylüyor.

Araştırma ekibi, bulguların, özellikle yüksek tansiyonu olanlar veya belirli kalp hastalığı veya felç riski taşıyanlar olmak üzere, hastalara uzun vadeli parasetamol reçetelerinin gözden geçirilmesine yol açması gerektiğini söylüyor.