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Sıla, şiddetten sonra ilk aile hekimlerinin karşısına çıktı, şarkı sözlerini değiştirdi!
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, erkek arkadaşı oyuncu Ahmet Kural'la yaşadığı şiddet olayından sonra ilk kez Antalya'da sahneye çıktı. “Boşvermişim dünyaya” şarkısını söyledi. Sıla'nın şarkı sözlerinde geçen 'Ahmet' ismini 'Rahmet' olarak değiştirmesi dikkat çekti
Sıla, şiddetten sonra ilk aile hekimlerinin karşısına çıktı, şarkı sözlerini değiştirdi!
25 Kasım 2018 -
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Şarkıcı Sıla, erkek arkadaşı oyuncu Ahmet Kural'la yaşadığı şiddet olayından sonra hiçbir konsere çıkmama kararı almıştı. Sıla, 1 ay sonra ilk konserini Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9'uncusu düzenlenen uluslar arası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi’nde verdi. Antalya'da sahneye çıkan Sıla, “Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim. Doktorlarlayım” dedi.

ŞARKI SÖZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Sıla, konserde “Boşvermişim Dünyaya” şarkısını söyledi. Sıla'nın şarkıyı seslendirirken yaptığı değişiklik ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Şarkıcı Sıla, şarkı sözlerinde geçen 'Ahmet' ismini 'Rahmet' olarak değiştirerek seslendirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, erkek arkadaşı oyuncu Ahmet Kural'la geçen ay yaşadığı şiddet olayıyla gündeme gelmişti. Sıla, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek erkek arkadaşı Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Mahkeme, Kural'ın 3 ay boyunca Sıla Gençoğlu'na yaklaşmamasına yönelik koruma kararı vermişti.

Anahtar Kelimeler:

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