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Silah tehdidi altında yaralının duran kalbini çalıştıran doktora 'başarı belgesi'
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3 kişinin öldüğü silahlı kavgadaki 3 yaralıdan 1'ini, hastanenin acil servisinde silah tehdidi altında tedavi edip, duran kalbini çalıştıran 1,5 yıllık doktor Furkan Berktaş ve diğer sağlık çalışanlarına 'başarı belgesi' verdi.
Silah tehdidi altında yaralının duran kalbini çalıştıran doktora 'başarı belgesi'
25 Mart 2022 10:15 - DHA Salih BÜYÜKSAMANCI-Hatice Ebru KOYUNCU
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Olay, dün saat 04.30 sıralarında, Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Burada karşılaşan ve iddiaya göre, borç meselesi nedeniyle tartışan 2 grup, daha sonra mekandan çıktı. Tartışmanın dışarıda da sürmesiyle çıkan silahlı kavgada Şakir Öcal, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulans ve otomobillerle Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silah tehdidinde tedavi

Olaya karışanlardan Nurettin Turhan, silahlı kavgada yaralanan babası Kerim Turhan'ı araçla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne getirdi. Turhan, acil servise girip önce babasını vurduğunu iddia ettiği sedyede yatan yaralılardan Şakir Öcal'ın başına 2 el ateş edip öldürdü. Ardından da acil servis doktoru Furkan Berktaş'ın başına tabancayı doğrulttu. 1,5 yıllık doktor Berktaş eliyle müdahale edip, tabancayı yere doğru indirmek istedi. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi Berktaş'ın dizini sıyırıp geçti. Bunun üzerine Berktaş, yakındaki odaya girip saklanmak istedi. Peşinden gelen ve kapıyı tekmeyle açıp içeri giren Turhan, tabancayı yine Berktaş'a doğrultarak, "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diye tehdit etti.

Önce müdahale ettiği hastayı öldürdü; sonra doktoru silahla tehdit etti

Araçtaki Kerim Turhan, acil servise alındı. Berktaş da Turhan'ı entübe edip duran kalbini çalıştırdı. Ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edilmek üzere ambulansa kadar taşınmasına yardım etti. Nurettin Turhan da polis tarafından gözaltına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kerim Turhan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Musa Akdoğan da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.

4 kişiye gözaltı

Nurettin Turhan'ın yanı sıra tedavilerinin ardından taburcu olan Fazlı Ş., Şakir Ç. ve K.Y. de gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda boş ve dolu kovan ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, gözaltı sayısının da artacağı belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Kerim Turhan ve Musa Akdoğan dün Kadınhanı'nda, Şakir Öcal da Konya kent merkezinde defnedildi.

Validen sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, doktor Furkan Berktaş ve olay sırasında acil serviste bulunan sağlık çalışanlarına 'başarı belgesi' verdi. Sağlık çalışanlarına yönlik şiddetin kabul edilemez  olduğunu ifade eden Vali Özkan, "Kadınhanı’nda yaralılara müdahale eden hekim ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kaldılar. Bu hadiseyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Her türlü idari ve adli soruşturmayı etkin bir şekilde yapacağız. Konya Valisi olarak bu soruşturmayı bizzat takip edeceğim. Orada bulunan hekim ve sağlık çalışanlarımız çok zor bir ortamda gerçekten olağanüstü derecede cesaret ve ferasetle yaralılara müdahale ettiler. Kendilerine şiddet uygulayan kişilerin yakınlarına tereddüt etmeden tıbbi müdahalede bulunarak yüksek derecede fedakarlık örneği gösterdiler. İnşallah bu tür bir olaya hiçbir sağlık çalışanımız bir daha maruz kalmaz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

konya valisi basari belgesi furkan berktas acil servis silah tehdidi

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