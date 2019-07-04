Silahlı saldırı esnasında yoldan geçen doktor yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre 100. Yıl İlköğretim Okulu yakınlarında, bilinmeyen nedenle Mehmet Çakabay'a ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Çakabay ile bu sırada yolda yürüyen diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı.
Şüpheli kayıplara karışırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te müdahale edilen yaralılardan durumu ağır olan diş doktoru Aslı Çetinkaya Elazığ'a sevk edildi. Polis, tabancayı ateşleyip kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA