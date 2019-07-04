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Silahlı saldırı esnasında yoldan geçen doktor yaralandı
BİNGÖL'de, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Çakabay ile yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı.
Silahlı saldırı esnasında yoldan geçen doktor yaralandı
04 Temmuz 2019 - DHA
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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre  100. Yıl İlköğretim Okulu yakınlarında, bilinmeyen nedenle Mehmet Çakabay'a ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Çakabay ile bu sırada yolda yürüyen diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı.

Şüpheli kayıplara karışırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te müdahale edilen yaralılardan durumu ağır olan diş doktoru Aslı Çetinkaya Elazığ'a sevk edildi. Polis, tabancayı ateşleyip kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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