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Silahlı saldırıda yaralanan adama ambulansta ateş ettiler: 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Silahlı saldırıda yaralanan adama ambulansta ateş ettiler: 3 kişi öldü
28 Ağustos 2020 10:19 - AA
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde Aşkın Acun’un kullandığı otomobili duduran şüpheliler, ellerindeki tabancalarla etmeye başladı. Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçta bulunan Mehmet Gem olay yerinde öldü, Salih Karaokay yaralandı.

YARALIYA AMBULANSTA ATEŞ ETTİLER 

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Hastanenin önüne gelen ambulansın içindeki Karaokay’a tekrar ateş edildi. Buradaki saldırıda Karaokay öldü. Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel hareket polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemleri tamamlanan iki kişinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayda ölen diğer kişinin ise Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve otopsi işlemleri için Antalya’ya gönderileceği bildirildi. 

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1) dr ceyar (dr)
28.08.2020 10:35:02
yuh!!...texas ta bile daha vicdanlı katiller vardı!!!
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