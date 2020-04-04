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SİLDER Başkanı Dr. İbrahim Ersoy: Vaka sayısı daha fazla artmadan sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkartılmalı
Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. İbrahim Ersoy, Koronavirüs salgınının sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıracağı öngörüsünde bulunarak ''Sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkartılmalıdır'' dedi.
SİLDER Başkanı Dr. İbrahim Ersoy: Vaka sayısı daha fazla artmadan sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkartılmalı
04 Nisan 2020 23:10 - MEDİMAGAZİN Ebru BALIKÇI
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Sağlık İletişimi Derneği Başkanı ve Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy Habertürk televizyonunda canlı yayınlanan ''Gerçek Fikri Ne?'' programında sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''SAĞLIK ÇALIŞANLARI BOMBA İMHA UZMANI GİBİ ÇALIŞIYOR''

Koronavirüs salgınının sağlık çalışanlarının psikolojilerini olumsuz etkilediğini aktaran Ersoy, ''Doktorlar ve hemşireler her gün bomba imha uzmanları gibi hastaneye gidiyor. Hepsinin psikolojisi etkileniyor bir kısmı ailelerini göremiyor'' dedi.

''SAĞLIK ÇALIŞANLARI VEBALI GİBİ GÖRÜLÜYOR''

Sağlık çalışanlarının, hastalarla temas halinde oldukları için bazı kişilerce ''vebalı'' gibi görüldüklerini söyleyen Ersoy, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa atıf yaparak ''O ilk başta alkışladığımız sağlık çalışanlarına bu davranışın reva görülmemesi lazım'' ifadelerini kullandı.

''VAKA SAYISI DAHA DA ARTMADAN SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ÇIKARTILMALI''

Sağlık Bakanlığı'na ''Sağlık çalışanlarına gözümüz gibi bakmamız lazım'' diyerek seslenen İbrahim Ersoy, ''2-3 hafta sonra vaka sayısı 5000-10000 olduğunda özellikle İstanbul'da sağlık çalışanı sayısında eksiklik hissedilebilir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunu mutlaka vurgulamak gerekir. Biz Koronavirüsten önce sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili hem hemen hemen her gün üç beş tane sadece basına yansıyan haber duyuyorduk. Şu anda kısmen azalmış olmasına rağmen şiddet haberlerini duyuyoruz. Test yaptırmak isteyen kişilerin sağlık çalışanlarına karşı ısrarcı olmaları sözkonusu. Vakalar arttığında ve kapasite yetersiz kaldığında bu ısrar şiddete dönüşebilir. Bunun mutlaka altının çizilmesi lazım ve Sağlık Bakanlığı'na buradan uyarımız yıllardır çıkarılmayan sağlık çalışanlarına şiddet yasasının mutlaka çıkarılması bu dönemde elzemdir. Bunun mutlaka gündeme getirilmesi lazım.'' dedi.

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