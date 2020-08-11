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Silikon meme protezleri, lenfoma yapar mı?
Silikon meme protezlerinin kanser yaptığı ile ilgili haberler son zamanlarda medyada sıkça yer alıyor. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan konuyla ilgili merak edilen tüm soruları Medigüncel Programında yanıtladı.
Silikon meme protezleri, lenfoma yapar mı?
11 Ağustos 2020 17:17 - MEDİMAGAZİN
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Son yıllarda, silikon meme protezlerinin çevresinde doğal olarak oluşan kapsülün içerisinde bir tür lenfoma gelişme riski olduğu ortaya kondu. 

Meme protezi ameliyatından ortalama 4-8 yıl sonra ortaya çıkan ve anaplastik büyük hücreli lenfoma (bıa-alcl) adı verilen bu hastalık, protezin ve çevresindeki kapsülün tamamen çıkarılmasıyla tedavi edilebiliyor. 

Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, silikon meme protezinin kansere yol açtığı iddiasını Türkiye Klinikleri Tv'de yayınlanan Medigüncel Programında değerlendirdi. 

Ayhan, Silikon meme kanserleri ne oranda kanser (lenfoma) yapar? Hastalar nelere dikkat etmeli? Hekimler uygulamayı yaparken nelere dikkat etmeli? sorularını detaylarıyla cevaplandırdı. 

Son bir yıl içinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da sağlık otoriteleri tarafından konuyla ilgili açıklamalar yapıldığını aktaran Ayhan, ''Son raporlara göre, dünya üzerindeki hasta sayısı 573, bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 33’tür.'' dedi.

Araştırmalarla ilgili diğer detaylar için tıklayınız...

 

Anahtar Kelimeler:

meme protezi slikon kanser lenfoma profdrsuhan ayhan

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