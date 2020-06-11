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Silivri Devlet Hastanesi'ni yıkan ölüm: Çocukları için ek iş yapıyordu
Erdal Adanur... İki çocuk babasıydı. Silivri Devlet Hastanesi’nde görevliydi. Çocuklarını okutabilmek için ek iş olarak inşaatta çalışıyordu. Ancak inşaatta çalışırken düşerek yaşamını yitirdi.
Silivri Devlet Hastanesi'ni yıkan ölüm: Çocukları için ek iş yapıyordu
11 Haziran 2020 12:20 - HÜRRİYET
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Hürriyet'ten Aydemir KADIOĞLU'nun haberi; 

Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık memuru olarak çalışan, iki çocuk babası Erdal Adanur (44), ek iş olarak çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Adanur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silivri Devlet Hastanesi bahçesinde Adanur için tören düzenlendi. Duaların okunduğu törende, Adanur’un çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Adanur’un fotoğrafını yakalarıma takan hastanedekiler, tüm gün fotoğrafla çalıştı. Yapılan törenin ardından Adanur, Arnavutköy Mezarlığı’nda defnedildi.

‘MÜKEMMEL BİR İNSANDI’

Adanur’un çalışma arkadaşı Ceylan Yılmaz, “Mükemmel bir insandı, kimseyi kırmazdı. Çocuklarını okutabilmek için mesai sonrası inşaatta çalışıyordu. O kadar iyi bir adamdı ki, hayır diyemezdi. Herkesin derdine koşan birisiydi” dedi. Adanur’un bir diğer çalışma arkadaşı Cenk Şimşek ise “Ben de yeri çok ayrıydı, ben buraya ilk başladığımda bana abilik yaptı. Kimsem yoktu şu Silivri’de, bana kol kanat gerdi” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

saglik memuru erdal adanur

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