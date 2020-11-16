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Şimdi de Moderna açıkladı: Aşı etkinliğimiz yüzde 94,5
ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc tarafından yapılan klinik araştırmada, üretilen corona virüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı.
Şimdi de Moderna açıkladı: Aşı etkinliğimiz yüzde 94,5
16 Kasım 2020 15:18 -
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ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği corona virüs aşısının COVID-19'u önlemede oldukça etkili olduğunu söyledi.

30 bin kişiye yapılan iki dozluk aşı çalışmasının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı.

"İKİ MÜKEMMEL AŞI"

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Business Insider'a yaptığı açıklamada "Bunlar, birçok ABD ve dünyaki birçok insana yardımcı olacak iki mükemmel aşı" dedi.

Bancel, ürettikleri aşının Pfizer Biontech aşısıyla kıyaslanmasının saflık olacağını nitelerken henüz kıyaslamak için çok erken olduğunun altını çizdi.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Geçtiğimiz hafta Pfizer&Biontech ortaklığı Koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısının yüzde 90 etkili olduğunu duyurmuştu.

Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi. Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, şunları ekledi:  

"Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." 

Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu. 

Moderna'nın ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı, şu anda aşı veya plasebo yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor. 

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak amacıyla yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu. Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı.

Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

 

Anahtar Kelimeler:

sondakika moderna korona asisi

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