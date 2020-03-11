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Şimdi de virüs fırsatçıları türedi
Maske fiyatları 10-15 liradan 180 liraya çıkarken, 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3,50 TL'den 15 liraya yükseldi
Şimdi de virüs fırsatçıları türedi
11 Mart 2020 -
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Dünyada hızlı bir yayılma trendi izleyen koronavirüsten korunmak amacıyla kullanılan el dezenfektanları ve kolonyalarda büyük bir talep patlaması yaşanıyor. Son dönemde marketlerde kolonya rafları hızla boşalırken, piyasada 2 türlü kaos yaşanıyor. Bir yandan bazı marketler "ürün kalmadı" bahanesiyle stok yaparak kazanç elde etme peşinde koşarken, bazıları da doğrudan fiyat yükseltti.

Ocak ayı başında 12,50 lira olan 1 litrelik bidondaki kolonyanın fiyatı, mart başında 15,90 TL'ye çıkarken, bugün "kolonya bitti" şeklindeki abartılı duyurular yüzünden 33 liraya fırladı. Aynı durum, dezenfektan fiyatlarında da geçerli. Ocak ayı başında 250 mililitrelik bir dezenfektanın fiyatı 3,50-5,00 lira arasındayken, bugün 15 lira etiketle satanlar var. Yine bir başka markanın 250 mililitrelik dezenfektanı, ocak ayında 8 liraydı. Şubat ayında 7 liraya düşen ürün, bugün 32 lira fiyatla satılıyor. Virüse karşı kullanılan maskelerde durum daha vahim. Koronavirüste yayılmadan önce 10-15 lira olan maske fiyatı 185 liraya çıktı.

Aynı dezenfektanın toplu kullanım için olan ve 5 litrelik hacimli olanı ise ocak ayında 20-30 lira seviyesindeyken, aynı ürün bugün 92 lirayla 219 lira arasında satışa sunuluyor. Üstelik bu yüksek fiyatları ilan eden internet siteleri, "stoklarda kalmadı" notlarıyla paniğin de artmasına sebep oluyor.

BU KADAR FİYAT FARKI HİÇ NORMAL DEĞİL
Hem dezenfektan hem de kolonya fiyatları, vurguncuların yeni hareket alanı oldu. 5 litre bir dezenfektan, bir internet sitesinde 83 lirayken, bir başka internet sitesinde 198 liraya yükselebiliyor.

Aynı dezenfektanın 250 mililitrelik fiyatı şubat ayında 7 lirayken, 39 liraya kadar yükseldi. Aynı şekilde aynı markalı 1 litrelik limon kolonyası bir markette 17,50 lirayken, bir başkasında 32,13 liraya kadar yükselebiliyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus el dezenfektanlari kolonya stok dezenfektan

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