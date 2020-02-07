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Singapur koronavirüse karşı alarm seviyesini yükseltti
Singapur'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle kamu sağlığı alarm seviyesi yükseltildi
Singapur koronavirüse karşı alarm seviyesini yükseltti
07 Şubat 2020 - AA
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ANKARA- Singapur Sağlık Bakanlığı, Çin'i ziyaret etmemiş 3 yeni Singapurluda daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, ülkede vaka sayısının 33'e çıktığını bildirdi. 

Bakanlık, yeni vakaların ardından kamu sağlığı alarm seviyesinin yükseltilerek turuncuya çıkarıldığını duyurdu. 

Singapur'da bu çerçevede geniş katılımlı toplantılara sıkı denetim tavsiyesinde bulunuldu, çalışanların günlük sağlık kontrolünden geçirilmesi gibi takviye önlemler getirildi. 

Hong Kong'da panik içindeki halk marketleri boşalttı 

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle panik içindeki halk marketleri boşalttı. 

Hong Kong hükümetinin endişelenecek bir şey olmadığını açıklamasına rağmen marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükendi. 

Hükümetten yapılan açıklamada, ürün stoklamadan "yayılan kötü niyetli söylentiler" sorumlu tutuldu.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

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