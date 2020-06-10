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Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı
Singapur'da, durumu ağır Kovid-19 hastaları için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımı onaylandı.
Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı
10 Haziran 2020 13:36 - AA
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Singapur'da, durumu ağır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımının onaylandığı bildirildi.

Strait Times gazetesindeki habere göre, Sağlık Bilimleri Kurumu (HSA), ABD’li şirketin antiviral ilacının kullanımına koşullu onay verirken, bulaşıcı hastalık uzmanlarına, ilacın, durumu ciddi bazı hastalarda uygulanmasına izin verdi.

Avrupa İlaç Ajansı Remdesivir'in Covid-19 hastalarında kullanımına koşullu onay verecek

 

Antivral ilacın kullanımına ABD, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’da izin verilmişti.

Klinik deneyler sonucu, şimdiye kadar sadece "Remdesivir"in Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı belirtiliyor.

Singapur'da son 24 saatte 451 Kovid-19 vakası görüldü
Singapur’da son 24 saatte 451 Kovid-19 vakası görüldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 38 bin 965’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 7’sinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanın çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur’da salgın nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirmişti.

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remdesivir antivral ilac ilac singapur

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