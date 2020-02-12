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Singapur'da 300 kişiye koronavirüs önlemi
Singapur'da bir bankanın 300 çalışanı, birine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığının doğrulanmasının ardından evlerine gönderildi
Singapur'da 300 kişiye koronavirüs önlemi
12 Şubat 2020 - AA
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ANKARA - BBC'nin haberine göre, olay, Singapur'da DBS bankasının binasında meydana geldi. 

DBS'den yapılan açıklamada, binanın 43. katında çalışan 300 kişinin, bu katta çalışan bir kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine önlem olarak binadan çıkarıldığı ifade edilerek bu kişilerin çalışmaya evden devam edeceği kaydedildi.

Enfekte çalışanla kimlerin temas ettiğinin belirlenmeye çalışıldığı, asansörler ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği belirtildi. 

Singapur'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 47'ye çıkmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Anahtar Kelimeler:

singapur kovid-19 koronavirus

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