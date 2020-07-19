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Singapur'da yeni bir Kovid-19 test kiti geliştirildi
Singapurlu bilim insanları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir test kiti geliştirdi.
Singapur'da yeni bir Kovid-19 test kiti geliştirildi
19 Temmuz 2020 20:53 -
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Strait Times'ın haberine göre, doğru standart polimeraz zincirleme reaksiyonu test kiti, işlem süresini 4 saatten 2 saate indiriyor, dolayısıyla daha hızlı sonuç veriyor. 

"Resolute" adı verilen kitin, Singapur'da DSO Ulusal Laboratuvarları ile Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*Star) tarafından geliştirildiği bildirildi.

Testlerin, temel bir laboratuvar düzeninde ve yeni işe başlamış teknisyenler tarafından yapılabileceği, teknisyenler için de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) maruz kalma ihtimalinin azaldığı ve daha güvenli olduğu ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

polimeraz zincirleme reaksiyonu resolute test kovid

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