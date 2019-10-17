Sınır hastanelerinde alarm: Güvenlik üst seviyede

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

460 kilometrelik dev bir hatta meydana gelen askeri harekatla ilgili mücadele sadece sahada değil, sosyal medyaya kadar birçok alan üzerinde yürütülüyor.

Bu kapsamda dün Münbiç'te havan saldırısında 2 askerimiz şehit düştü, 7 askerimiz yaralandı. Askerlerimizin hastaneye sevki sırasında çekilen fotoğrafları ve rütbelerine dair bilgiler PKK'ya ait sosyal medyada hesaplarından paylaşıldı.

Münbiç kırsalında dün askerlerimizin bulunduğu noktaya havan saldırısı gerçekleştirildi.

Bu gelişme, sınır hattındaki hastanelerde, "PKK sözcüleri mi dolaşıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Yenisafak.com'a bilgi veren güvenlik kaynakları bu gelişmenin ardından sınır hattındaki hastanelerde önlemlerin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.