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Sınır Tanımayan Doktorlar uyardı: Yemen'de kolera hızla artıyor
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'in çeşitli kentlerinde koleranın hızla arttığı uyarısında bulundu.
Sınır Tanımayan Doktorlar uyardı: Yemen'de kolera hızla artıyor
02 Nisan 2019 - AA
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MSF Yemen Ofisinin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde kolera vakalarının hızla arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu kapsamda MSF'nin, Yemen'in başkenti Sana'daki Kuveyt Hastanesi'ne bağlı Kolera Tedavi Merkezi'ne destek vermeye başladığı ve son 48 saatte 145 hastanın tedavi edildiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra hastalığın yayılmasını önlemek adına El-Beyda kentindeki sağlık merkezlerine de tıbbi malzeme bağışı yapıldığı kaydedildi.

Örgüt ayrıca "Yemen'e insani yardımların arttırılması" çağrısında bulundu.

Yılbaşından bu yana 190 kişi koleradan öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından geçen ay yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de 2019'un başından 17 Mart'a kadar 109 bin kolera vakası ve 190 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi." denilmişti. 

Bildirilen vakaların yaklaşık üçte birinin 5 yaş altı çocuklar olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede 2017 yılında da dünyanın en büyük kolera salgınının yaşandığı ve 1 milyondan fazla vakanın rapor edildiği aktarılmıştı.

Yemen'deki insani kriz 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de uzun süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler:

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