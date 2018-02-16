Sınıra nöbete giden sağlıkçılar kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak tampon bölgeye kendi araçlarıyla giden 112 Acil Sağlık ekibinde çalışan 2 kadın kaza yaptı. Tampon bölgeye nöbet değişimi için giderken Cilvegözü Sınır Kapısı arasında meydana gelen kazada, Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı (22) ve diğer sağlık görevlisi kadın yaralandı. Kazada ağır yaralanan Büşra Boyacı, Reyhanlı ilçesinde kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer sağlık görevlisinin ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan Büşra Boyacı'nın, yarın Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenmesinin ardından Antakya’ya bağlı Oğlakören Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA