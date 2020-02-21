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Sınırda koronavirüs hareketliliği: Gürbulak Sınır Kapısı'nda tedbir alınıyor
İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor
Sınırda koronavirüs hareketliliği: Gürbulak Sınır Kapısı'nda tedbir alınıyor
21 Şubat 2020 - AA
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AĞRI  - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bazı tedbirler alındı.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta tedbir alınmaya başlandı.

Bu kapsamda Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor. 

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.

 İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim vereceği öğrenildi.

Öte yandan, sınır kapısına termal kamera kurulacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

gurbulak sinir kapisi koronavirus kovid-19 tedbir saglik taramasi

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