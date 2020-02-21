Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırda koronavirüs önlemleri devam ediyor: Van Kapıköy sınır kapısında personel maske ve eldiven takmaya başladı
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Van'da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personel, maske ve eldiven kullanmaya başlarken, Türkiye'ye giriş yapan bazı İranlıların da maske taktığı görüldü
Sınırda koronavirüs önlemleri devam ediyor: Van Kapıköy sınır kapısında personel maske ve eldiven takmaya başladı
21 Şubat 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

SARAY (Van)-  Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında dün 'acil' olarak yapılan toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını, şüpheli vakaların, tecrit amaçlı sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını, tahsil edilecek özel ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini söyledi. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi. 

Tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlıların yaklaşan Nevruz Bayramı'nda Van'a akın etmesi bekleniyor.

İranlıların gelişi devam ediyor

Sınır kapısındaki giriş- çıkışlarda kısıtlamaya gidilmezken hem İran hem de Türkiye tarafından geçişler devam ediyor. Personelin maske ve eldiven takmaya başladığı sınır kapısından geçen bazı turistlerin de maske taktığı görüldü. Kapıdan giriş yapan İranlılar, çok korktuklarını ancak ülkelerinde gerekli tedbirlerin alındığını söylediler. Sadece bir kentte virüse rastlandığını ifade eden İranlılar, "Virüs kontrol altında tutuluyor. Herkes hijyen konusuna dikkat ediyor. Maskeyle dolaşmaya çalışıyoruz. İran'da havaalanlarında, sınırlarda önlemler alınıyor" dedi.  

Anahtar Kelimeler:

koronavirus iran mehmet emin bilmez kapikoy gumruk kapisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.