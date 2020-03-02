Sınırda koronavirüs önlemleri: Sarp ve Habur sınır kapılarına sahra hastanesi kuruldu

ARTVİN - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tehdidine karşı ülkeye giriş yapanların termal kameralarla yüksek ateş bulgusu gözlemleniyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "100 yataklı sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane il sağlık müdürlüklerine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüs tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözlem altına alınacak.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesini gezerek, incelemelerde bulundu. Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta, sahil kenarında kurulan 4 sahra hastanesini gezen Vali Doruk, tedbirler kapsamında sınır kapısındaki termal kamera sistemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde gözlemledi. Doruk, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

'Tüm tedbirleri adlık'

Vali Doruk, dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı ülke ve Artvin olarak gerekli tüm tedbirleri alıp, hazır olduklarını dile getirdi. Önlemler kapsamında yolcu geçişlerinin yapıldığı yerlerde sağlık kontrol noktaları oluşturularak, termal kameralarla yolcuların tarandığını anlatan Doruk, "Bunun yanı sıra bakanlığımızın talimatları kapsamında, olası vakalara karşı bir 100 yataklı bir sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde çok hızlı bir şekilde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Sahra hastanesinde gece gündüz hizmet verileceğini kaydeden Vali Doruk, "Şüpheli bir durumda hasta ilk olarak burada sağlık kontrollerinden geçerek, burada izole edilecek. Bunlar tamamen tedbir amaçlı çalışmalar" diye konuştu.

Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 29 Mart’ta iki yönlü geçişlere kapatıldı. Sınır kapısının kapanmasıyla yurt dışında kalan Türk şoför ve vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor. Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından yurda alınıyor.

Öte yandan Habur Sınır Kapısı'nda tır şoförlerinin ise bekleyişi sürüyor. Kapının kapanmasını ardından tır şoförleri, gümrük sahası içerisinde Irak'tan gelecek tırlara yüklerini devredecekleri öğrenildi.