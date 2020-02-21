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Sınırda koronavirüs tehlikesi var mı? İran'la tedbirler 'acilen' hayata geçirilecek
İran'la Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırılırken Sağlık Bakanı Koca "Şu an Türkiye’de şüpheli vaka yok. Hasta olup sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa her şekilde hangi tedbirlerle nasıl almamız gerekiyorsa alırız." dedi
Sınırda koronavirüs tehlikesi var mı? İran'la tedbirler 'acilen' hayata geçirilecek
21 Şubat 2020 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler." dedi ve ekledi "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor."

Bakan Koca ayrıca  "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz."dedi

"Türkiye'de vaka yok"

Bakan Koca: Şu an Türkiye’de şüpheli vaka yok. Hasta olup sınırdan gelen Türk vatandaşımız olursa her şekilde hangi tedbirlerle nasıl almamız gerekiyorsa alırız.

İran ile 'acil' tedbir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus iran tedbir acil

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