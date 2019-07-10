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Sinkaflı küfür kullanarak doktoru tehdit eden sanıklara ertelemesiz 2 yıl 8 ay hapis cezası
Acil serviste görev yapan doktor özel ihtiyacı sebebi ile görev yerinden ayrıldığı için hasta ve hasta yakını tarafından ölümle tehdit edildi. Doktorun şikayeti üzerine zanlılar 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar daha önce de bu suçtan mahkum olduğu için ceza bu kez ertelenmedi!
Sinkaflı küfür kullanarak doktoru tehdit eden sanıklara ertelemesiz 2 yıl 8 ay hapis cezası
10 Temmuz 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaralı olarak gelen F.T.’ye acil serviste görevli asistan Doktor Mustafa Demirçak tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Gerekli teşhis ve tedaviye başlayan Doktor Demirçak özel ihtiyacı sebebi ile görev yerinden ayrılınca hasta ve hasta yakınının sinkaflı küfürlerine maruz kaldı. Olay anında ölümle tehdit eden zanlıların “Evimde silah var benim adliyede 11 tane dosyam var, silahımı alıp seni öldüreceğim, seni ortadan kaldıracağım” dediğini belirten Doktor Demirçak hasta ve yakınından şikâyetçi oldu.

“Seni ortadan kaldıracağım” dediler

Şahıslardan şikayetçi olan Doktor Mustafa Demirçak ifadesinde şunlar yer aldı:

“F.T. yaralı olarak acil servise geldi. Yanında diğer sanık G.E. vardı. Ben tedavi ve teşhise başladım. F.T.’nin elinden röntgen çektirmek için gönderdim. İhtiyacımı görmek için kısa bir süreliğine ayrılacaktım. Akabinde F.T. elini göstererek ‘buna kırık yazacaksın’ dedi. Ben de kendisine elinde kırık olmadığını söyledim. Bunun üzerine F.T ve G.E ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra bana ağza alınmayacak iddianamede geçen küfürleri ve tehditleri söylediler. Furkan ‘evimde silah var benim adliyede 11 tane dosyam var, silahımı alıp seni öldüreceğim, seni ortadan kaldıracağım’ diyerek tehdit etti.”

Zanlı daha önce 6 ay 7 gün hapis cezası aldı

Sakarya 2. Asli Ceza Mahkemesinde 26 Şubat tarihinde verilen kararda sanıklara ayrı ayrı 2 yıl 8 ay hapis cezası hükmedildi. Sanıklardan G.E.’nin daha önce 6 ay 7 gün hapis cezası ile mahkum olduğu belirtilen kararda suç ikinci kez tekrar ettiği gerekçesiyle cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmayacağı hükmedildi.

Kararda doktorun ve onun yakınlarının sağlığına ve cinsel dokunulmazlığına bir saldırı gerçekleştirileceği tehdidi şeklinde işleniş biçimi, kullanılan sözlerin ağırlığı, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların kasta dayalı kusurlarının ağırlığı nazara alınarak, sanıkların cezasına hükmedildiği yer aldı.

 

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saglikta siddet mustafa demircak acil servis

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People
7
1) sağlıkta (şiddet)
10.07.2019 16:21:05
Bravo meslektaşımıza. Başka çare yok, bataklık kurutuluncaya kadar haşaratla tek tek mücadele edicez. Tabii bu da doktorun hastalarına ayıracağı enerjisini, zamanını, sabrını yanlış bir alanda kullanımı demek.
Normal olarak yapılması gereken BATAKLIĞI KURUTMAK...
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