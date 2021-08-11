Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor: Sağlık çalışanları sel bölgesinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki Ayancık Devlet Hastanesi’nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD’ın açıklamasında; Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalanlar için 2 hava aracının görevlendirildiği, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 araç personelinin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.



Sinop-Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bölgedeki çalışmalar için Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı vurgulandı.

Helikopterlerle kurtarıldılar

Selin vurduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen 1 helikopterle ise mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Helikopterle selde mahsur kalan bazı kişiler bölgeden alınırken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiğini duyurdu. Bakan, sel nedeniyle boşaltılan hastanede herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Bakan açıklamasında, "Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok." sözlerini kullandı.