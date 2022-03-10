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Sinop'taki devlet hastanelerine 30 yeni atama
Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ile Sinop ve ilçelerdeki devlet hastanelerine 30 yeni kadro açılarak çeşitli atamalar gerçekleşti.
Sinop'taki devlet hastanelerine 30 yeni atama
10 Mart 2022 16:35 - İHA Berkan Şen
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Sağlık alanında hizmet kapasitesi her geçen gün büyüyen Sinop’ta, Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılı yeniden atama kurası kapsamında 30 yeni kadro açıldığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşen atamalar sonucunda;

Sinop Atatürk Devlet Hastanesine anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji, kulak burun boğaz, radyoloji ve üroloji olmak üzere 10 uzman hekim ile birlikte İl Ambulans Servisi ve Komuta Kontrol Merkezine 2 tabip atandı. Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine aile hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji olmak üzere 6 uzman hekim, Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesine 1 uzman kadın hastalıkları ve doğum hekimi ile 1 eczacı, Gerze Devlet Hastanesine 2 diş hekimi ile 1 eczacı, Ayancık Devlet Hastanesine ise 1 diş hekimi ile 1 eczacı ataması olmak üzere toplamda 30 sağlık çalışanına kadro açılması kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:

sinop atama doktor saglik calisani devlet hastanesi

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