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Sinovac aşısının, mutant virüslere karşı da koruma sağladığı kanıtlandı
Brezilya Sao Paulo Eyaleti Butantan Enstitüsü dün, Sinovac Biotech'in geliştirdiği CoronaVac aşısının Brezilya’da gerçekleştirilen 3. faz klinik deneylerinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Sinovac aşısının, mutant virüslere karşı da koruma sağladığı kanıtlandı
12 Nisan 2021 13:16 -
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Aşının tıbbi müdahale gerektirmeyen hafif vakalar da dahil olmak üzere tüm COVID-19 vakalarına karşı koruyucu etkisi, ocak ayında açıklanan yüzde 50,38'den yüzde 50,7'ye yükseltilirken, aşının, belirgin semptomları olan ve tıbbi müdahale gerektiren vakalara karşı koruyucu etkisi de ocakta açıklanan yüzde 78’den yüzde 83,7'ye çıkarıldı.

Araştırma, iki doz aşı arasındaki aralığın görece uzun olması durumunda, CoronaVac’ın tıbbi tedavi gerektirmeyen hafif vakalar da dahil olmak üzere tüm vakalara karşı koruyucu etkisinin yüzde 62,3'e çıkabildiğini gösterdi. Araştırma sonucunda, iki doz aşı arasındaki en uygun aralığın 28 gün olduğu tespit edildi.

Araştırma ayrıca, CoronaVac’ın Brezilya’da görülen P.1 ve P.2 mutant virüslerine karşı da etkili olduğunu gösteriyor. Butantan Enstitüsü tarafından başlatılan söz konusu araştırmanın sonuçları The Lancet adlı tıp dergisinin değerlendirmesine sunuldu. Beijing Sinovac Biotech şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının 3. faz klinik deneyleri Brezilya’da 21 Temmuz-16 Aralık 2020 tarihlerinde yapıldı.
 

Çin Uluslararası Radyosu

Anahtar Kelimeler:

coronavac mutasyon koruyuculuk orani

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