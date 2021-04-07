Sinovac: Bu yılın ilk yarısında yıllık 2 milyar doz kapasiteye ulaşmayı amaçlıyoruz

Sinovac Life Sciences Marka ve Halkla İlişkiler Müdürü Liu Peicheng, “Yeni aşı üretim hatları inşasını hızlandırıyoruz ve bu yılın ilk yarısında yıllık 2 milyar doz kapasiteye ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sinovac şirketi, yıllık 500 milyon kapasitesi olan ilk Covid-19 aşı üretim hattını ağustos ayında hizmete soktu. Şirketin ikinci üretim hattı şubat ayında faaliyete başladı. Aşıyla ilgili herhangi bir anormallik tespit edilmediğini ifade eden Liu, yaşlılar arasında aşılara olumsuz tepki sıklığının genç yetişkinler arasındakine benzer olduğunu, her iki grupta da nispeten düşük kaldığına işaret etti.

Sinopharm biyolojik bilim bağlı şirketi China National Biotec Group da yıl içerisinde yıllık kapasiteyi 1 milyar doza ulaştırmayı ve yakın gelecekte 3 milyar doza çıkarmayı taahhüt etti.

Sinopharm aşıları 40’tan fazla ülke ve bölgede kullanıma sunuldu

China National Biotec Group, aşılar konusunda uluslararası iş birliğine aktif olarak katılım sağladığını ve Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bütün ülkelere güvenli, etkili, erişilebilir ve uygun maliyetli aşılar sağlamak için çaba göstereceğini açıkladı.

Sinopharm aşıları 40’tan fazla ülke ile bölgede kullanıma sunuldu ve uluslararası toplum tarafından güvenli, etkili, erişilebilir ve depolama ve nakliye için uygunluğu bakımından tanınıyor. Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Xiao Yaqing, aşıda günlük üretimin 1,5 milyon dozdan 1 Şubat’ta 5 milyon doza çıktığını, ülke çapında 100 milyon dozdan fazla aşı sağlandığını söyledi. Xiao, Covid-19 aşılarının kalite ve güvenliğinin her zaman önce gelmesi ve üretim ve arzın ön saflarda yer alması gerektiğini ifade etti.

Çin, Covid-19 salgınına karşı koşullu pazarlama için dört aşıyı ve acil kullanım için diğer bir aşıyı onayladı. Beijing’de geçen hafta çarşamba günü itibarıyla 5,28 milyonu iki doz olmak üzere 8,7 milyon insan aşılandı, böylece başkentte ülke içinde geliştirilen 13,9 milyon doz Covid-19 aşısı uygulanmış oldu. Yetkililere göre, başkentte bir günde 300 bin doz aşı uygulama kapasitesi bulunuyor.



Çin Uluslararası Radyosu