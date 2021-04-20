Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sinovac, dünya genelinde 260 milyon doz aşı tedarik etti
Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech, dünya genelinde 260 milyon doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı tedarik etti.
Sinovac, dünya genelinde 260 milyon doz aşı tedarik etti
20 Nisan 2021 16:43 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sinovac Biotech Başkanı Yin Weidong, şirketin şu ana kadar 260 milyon doz Covid-19 aşısı tedarik ettiğini ve bu miktarın yüzde 60’ının Çin dışına gönderildiğini açıkladı.

Boao Asya Forumu’nda açıklama yapan Yin, şirketin günde 6 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı ürettiğini ve mevcut sınır ötesi ortak üretimin yetersiz olduğunu ifade ederek "Teknoloji transferi için mümkün olan en kısa sürede 10 ülke belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

Yin şu ana kadar, dünya genelinde 160 milyon doz Sinovac aşısının uygulandığını söyledi.

Sinovac Covid-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için dünya çapında 450 milyondan fazla doz sipariş alırken, en çok sipariş veren ülkeler arasında Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:

sinovac

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.