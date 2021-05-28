Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sinovac ne kadar etkili Adana'da sağlık çalışanlarında yapılan çalışmanın sonucu açıklandı!
Adana'da, Balcalı Hastanesi’nde yapılan Covid-19 aşı çalışmasının ilk sonuçları yayınlandı
Sinovac ne kadar etkili Adana'da sağlık çalışanlarında yapılan çalışmanın sonucu açıklandı!
28 Mayıs 2021 11:02 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ADANA-Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmaya göre, iki doz Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronoVac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru yüzde 98.2 tespit edildi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti.

Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu belirten Prof. Dr. Tanır, araştırmadaki amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tanır, çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında oluşan bağışıklık cevabının (antikor) incelendiğini, çalışma sonuçlarına göre yüzde 98.2 gibi yüksek oranda tespit edilebilir antikor geliştiğini saptadıklarını kaydetti.

Daha önce Covid-19 geçirmiş olan kişilerin tamamında yüksek seviyede antikor oluştuğu, ileri yaş veya kronik hastalığı olan kişilerde antikor seviyelerinin daha düşük olduğunun gözlemlendiğini kaydeden Prof. Dr. Tanır, bu bulguların “Yaşlı bireylerde ve bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde üçüncü doz gerekli mi?” sorusuna neden olduğunu ayrıca aşılama sonrası hiç bir ciddi istenmeyen etki saptanmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Tanır, “Çalışmanın 3. ve 6. ay sonuçlarında ise antikor seviyelerindeki değişimi ve aşının klinik hastalıktan koruyuculuk oranlarını, bağışıklık yanıtı gelişmeyen kişilerde geç yanıtın oluşmasını, antikor cevabı düşük olan kişilerde ise ilk 6 ayın sonunda antikor seviyelerindeki olası değişimleri tespit etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ferdi Tanır, çalışmaya Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından finansal destek sağlandığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

sinovac coronovac prof dr ferdi tanir asi etkinligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.