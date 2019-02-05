SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sıra beklemek istemeyen hasta ve yakınları doktoru darbetti: 3 kişi gözaltında
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sıra beklemek istemeyen hasta ve yakınları doktoru darbetti: 3 kişi gözaltında
05 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde bir hasta yakını, doktor Serdar Olt'un yanına gelerek hastasını "hemen muayene etmesini" istedi.

Doktor Olt, içeride hastalar bulunduğunu, sıra beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hasta ve yakınları, doktorun sekreteriyle tartıştı.

Tartışmaları duyan doktor, odasından çıktığı sırada hasta ve hasta yakınları tarafından darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olt, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:

adiyaman universitesi saglikta siddet serdar olt

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe Dünya Sağlık Örgütü Adıyaman Üniversitesi sağlıkta şiddet Serdar Oltdiyabet şeker hastalığı safra kesesi Sağlık Bakanlığı ecza deposuSağlık Müdürü Sedat Caner Abdullah Gül yan dal uzmanı İstanbul Tabip Odasıbeyaz kod Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Bediha Salnur acil hizmetler Kanser Araştırma Kararlıyım ve yapacağım tezer kutluk Gazze El-Mizan ilaçBakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Ebru Turhan Gazi Yaşargil Hastanesi kanser ilacı Onkoloji Gaziantep Üniversitesikarbonmonoksit Berrin Tosmur Şahinkanser dünya kanser günü Dünya Sağlık ÖrgütüDünya Sağlık Örgütü WHOSağlık Bakanlığı Sağlık Personeli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.