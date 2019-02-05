Sıra beklemek istemeyen hasta ve yakınları doktoru darbetti: 3 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde bir hasta yakını, doktor Serdar Olt'un yanına gelerek hastasını "hemen muayene etmesini" istedi.
Doktor Olt, içeride hastalar bulunduğunu, sıra beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hasta ve yakınları, doktorun sekreteriyle tartıştı.
Tartışmaları duyan doktor, odasından çıktığı sırada hasta ve hasta yakınları tarafından darbedildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olt, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ