SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sıra beklemek istemeyen hasta yakını doktoru darbetti: 'Yoğun bakımda gözlem altında'
Adana Şehir Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet İrfan Gedik, bir hasta yakını tarafından darp edildi.
Sıra beklemek istemeyen hasta yakını doktoru darbetti: 'Yoğun bakımda gözlem altında'
01 Mart 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürülüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, hekim ve hastane çalışanları şiddeti protesto etti.

UZM. DR. CEVİZ: “ŞİDDETİN KABUL EDİLEBİLİR TARAFI YOKTUR”
İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, “Hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddetten dolayı üzüntülüyüz. Şiddet konusunda hekim ve sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Darp edilen hekim arkadaşımıza gerekli müdahele yapılıp yoğun bakımda gözlem altına alınmıştır. Hekim arkadaşımızın her türlü hukuki ve tıbbi sürecinin sonuna kadar takipçisiyiz. Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Hastanemize gelen hastalarımız bizlere emanettir. Onları sağlıklarına kavuşturmak için bizler buradayız. Ancak muayeneye gelen hastalarımız ve yakınları yerden göğe kadar haklı olsalar bile yaşanan bir olayda sözel ya da fiziksel şiddete başvururlarsa haksız duruma düştüklerini bilmelidir. Hastanemizden sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlarımız eğer bir sıkıntı yaşıyor ise Bakanlığımızın ve Hastanelerimizin iletişim birimlerine başvurarak sorunlarını çözebilirler. Bizler bu konuda çok hassasız. Bizler görev aşkıyla hastalarımıza sahip çıktığımız kadar sağlık çalışanlarımıza da sahip çıkarız. Sağlık çalışanlarımıza karşı kimse şiddete başvurmasın. Şiddetin kabul edilebilir tarafı yoktur.” dedi.

DOÇ. DR. KORAY DAŞ, “HİÇ BİR HAK ŞİDDETLE ÇÖZÜLEMEZ”
Darp edilen hekimin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, “Acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşımız darp edilmiştir. Burnunda göz kapaklarında ve yüzünün bir çok yerinde kesikler vardır. Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Şuur ve bilinç durumunu takip ediyoruz. Kesin bir şey söylemek için şu an biraz erken. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz. Hiç bir hak şiddetle çözülemez. Bu tarz hoş olmayan olayların yaşanmaması için hastanemizde sistemsel olarak tedbirlerimiz var. Ancak daha üst seviyelere çıkarmanın arayışları içerisindeyiz. Devletimiz her zaman yanımızda biz de hekim ve çalışanlarımızın yanındayız.” diye konuştu.

PROF. DR. HİLAL, “TTB’NİN ÖNERDİĞİ ŞİDDET YASA TASARISI MECLİSTEN GEÇMELİ”
Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Şiddet, toplumun her kesiminde, her köşesinde ve sağlıkta da giderek artıyor. Her iki saatte bir hekim ve bir sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Hekime ve sağlık çalışanına saldıranlar daha iyi hizmet alacaklarını düşünüyorlar heralde. Bunun böyle olmadığını anladıklarında da kendilerine sağlık hizmeti verecek hekim bulamayacaklar. TTB’nin önerdiği şiddet yasa tasarısının meclisten geçerek bir an önce kabul görmesi gerekmektedir. Bu yasa ile hekime şiddet uygulayanların cezaları para cezasına çevrilmeyerek hapis cezası alacaklardır. Yasa kabul görürse şiddet eğilimi olanlarda da azalma olacaktır diye düşünüyorum. Darp edilen meslektaşımıza geçmiş olsun diyor Tabip Odası olarak her zaman hekimlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum.” dedi.

Hekimi darp eden hasta yakını C. B. gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet hekim ahmet irfan gedik adana sehir hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) hastaperest (op.dr.)
01.03.2019 17:42:50
meslektaşımıza geçmiş olsun, hasta yakının eline yumuşak doku zedelenmesi için BAŞHEKİM tarafından tez merhem sürüle... KURU KURUYA KINAMA YETMEZ, MERHEM SÜRME İCRAATI İSTERUK
People
3
2) C. T. (Uz. Dr)
01.03.2019 17:15:12
Son zamanda çok güzel bir yem atıldı biz doktorlara, çoğumuz da atladı buna; silah taşıma ruhsatı. Hasta yakını sana saldırdı, çekip vuracak mısın? Yoksa poliklinikte önce havaya uyarı ateşi mi açacaksın?Askerin polisin bile buna hakkı yok. Bu yine hekimi kendi başına bırakmadır. Saldıranı, icabında bakmakla yükümlü olduğu kişileri, sağlık güvencesinden mahrum bırakmayı veya çok ağır bir cezayı ağızlarına aldıklarını duydunuz mu hiç? Duyamazsınız. En azından şu dönem.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesi Acıbadem Sağlık Grubu Tahsin Güney Mehmet Ali Aydınlaronkoloji kansere tedavisi kanser teşhisi Serdar Turhal kemoterapisağlıkta şiddet hekim Ahmet İrfan Gedik Adana Şehir Hastanesicanan Karatay fatih altaylı diyet organ bağışı Ali Erbaş kök hücre ilik nakli Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ doktorsağlık bakanı ambulans şoför Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Necdet Ünüvarhepatit hepatit b hepatit c Sağlık bakanlığı sağlık personeli eş durumu tayin Marmara Üniversitesi Bülent Mutlu Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp kapak tamiridiyaliz merkezi Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu Sağlık Bakanlığıobezite Ömer Karadağ Şeref Zileli sigara kullanımı resmi gazete tütün kullanımı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi tanzım
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.