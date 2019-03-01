Sıra beklemek istemeyen hasta yakını doktoru darbetti: 'Yoğun bakımda gözlem altında'



Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen İl Sağlık Müdürülüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, hekim ve hastane çalışanları şiddeti protesto etti.

UZM. DR. CEVİZ: “ŞİDDETİN KABUL EDİLEBİLİR TARAFI YOKTUR”

İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, “Hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddetten dolayı üzüntülüyüz. Şiddet konusunda hekim ve sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Darp edilen hekim arkadaşımıza gerekli müdahele yapılıp yoğun bakımda gözlem altına alınmıştır. Hekim arkadaşımızın her türlü hukuki ve tıbbi sürecinin sonuna kadar takipçisiyiz. Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Hastanemize gelen hastalarımız bizlere emanettir. Onları sağlıklarına kavuşturmak için bizler buradayız. Ancak muayeneye gelen hastalarımız ve yakınları yerden göğe kadar haklı olsalar bile yaşanan bir olayda sözel ya da fiziksel şiddete başvururlarsa haksız duruma düştüklerini bilmelidir. Hastanemizden sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlarımız eğer bir sıkıntı yaşıyor ise Bakanlığımızın ve Hastanelerimizin iletişim birimlerine başvurarak sorunlarını çözebilirler. Bizler bu konuda çok hassasız. Bizler görev aşkıyla hastalarımıza sahip çıktığımız kadar sağlık çalışanlarımıza da sahip çıkarız. Sağlık çalışanlarımıza karşı kimse şiddete başvurmasın. Şiddetin kabul edilebilir tarafı yoktur.” dedi.

DOÇ. DR. KORAY DAŞ, “HİÇ BİR HAK ŞİDDETLE ÇÖZÜLEMEZ”

Darp edilen hekimin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, “Acil durumu olmayan bir hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğrayan hekim arkadaşımız darp edilmiştir. Burnunda göz kapaklarında ve yüzünün bir çok yerinde kesikler vardır. Kafa travması olduğu için yoğun bakımda gözlem altına aldık. Şuur ve bilinç durumunu takip ediyoruz. Kesin bir şey söylemek için şu an biraz erken. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı idareciler olarak şiddetle kınıyoruz. Hiç bir hak şiddetle çözülemez. Bu tarz hoş olmayan olayların yaşanmaması için hastanemizde sistemsel olarak tedbirlerimiz var. Ancak daha üst seviyelere çıkarmanın arayışları içerisindeyiz. Devletimiz her zaman yanımızda biz de hekim ve çalışanlarımızın yanındayız.” diye konuştu.

PROF. DR. HİLAL, “TTB’NİN ÖNERDİĞİ ŞİDDET YASA TASARISI MECLİSTEN GEÇMELİ”

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Şiddet, toplumun her kesiminde, her köşesinde ve sağlıkta da giderek artıyor. Her iki saatte bir hekim ve bir sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Hekime ve sağlık çalışanına saldıranlar daha iyi hizmet alacaklarını düşünüyorlar heralde. Bunun böyle olmadığını anladıklarında da kendilerine sağlık hizmeti verecek hekim bulamayacaklar. TTB’nin önerdiği şiddet yasa tasarısının meclisten geçerek bir an önce kabul görmesi gerekmektedir. Bu yasa ile hekime şiddet uygulayanların cezaları para cezasına çevrilmeyerek hapis cezası alacaklardır. Yasa kabul görürse şiddet eğilimi olanlarda da azalma olacaktır diye düşünüyorum. Darp edilen meslektaşımıza geçmiş olsun diyor Tabip Odası olarak her zaman hekimlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum.” dedi.

Hekimi darp eden hasta yakını C. B. gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği bildirildi.